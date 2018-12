MASTOR OBOŽAVA SRBIJU I NAŠU TRADICIJU: Naučio je da igra KOLO, pa otkrio gde će praviti ŠOU! Ovu rijaliti učesnicu će pokušati da osvoji!

Džonatan Lumbila Mastor je jedan od veoma interesantnih takmičara sedme sezone rijalitija, a sada je otkrio kome će uskoro pokušati da osvoji srce.

Ko te je naučio da igraš tradicionalno kolo? Šta najviše voliš od naših običaja?

-Ja sam to naučio na Avali kada sam naučio srpski jezik, naučili su me profesori iz srpskog jezika, ja sam ponosan što sam to naučio, znam za kolo, slavu, jela, to je sve što ja volim i poštujem jer volim Srbiju. Marijana i Mili me vole, naravno da ću praviti najveći šou za njihovu svadbu, da bude nešto što se nikada nije desilo jer ja sam šoumen. Ne znam da li će me tačno zvati ali ono što znam je da me Marijana voli. Uvek kada dođe u vilu mi kaže da sam ja najbolji takmičar u parovima, to mi je jako drago. Ali ako me pozovu spremiću iznenađenje za njih.

Kako komentarišeš reakciju Nikole Anđelkovića, i način na koji je ostavio Izabelu Anderson. Da li bi ti raskinuo sa nekom devojkom zbog afere sa "krastavcem"?

-Što se tiče Nikole, ja sam se šokirao njegovim ponašanjem, prvo me nije pozdravio kada je došao u studio, a radio sam sa njim kada je bio u vili, pravili smo muziku zajedno. Kao što znate ja sam planirao kada izađem da radim sa njim napolju. Ali s obzirom na ovo njegovo ponašanje ne znam da li ćemo opet raditi napolju. Način na koji je ostavio Izabelu je ružan, ja samo smatram da je čekao priliku da je ostavi, jer je mnogo glupo da ostaviš devojku ako ti se dopada zbog krastavca. Pokazao je svoje lice, da nije kao što se predstavljao u vili. Ja nikada ne bih ostavio devojku koja mi se dopada zbog krastavca, pogotovo devojku sa kojom sam bio zajedno u vili, jer smatram da zna sve da mora da se bude aktivan.

Da li možda gajiš neke simpatije prema Izabeli Anderson, možemo li da očekujemo da ćeš biti njeno "rame za plakanje" u kući?

- Da li gajim neke simpatije prema Izabeli, ostavljam samo za sebe. Ona je jako lepa devojka, da li očekujem da ću biti sa njom to je malo teško pitanje. Rame za plakanje ću uvek biti za nju. Ona je jedina osoba u vili koja me dobro poznaje. Da li ću pokušati da je osvojim? Videćemo.

