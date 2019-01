MEA JE OPSEDNUTA MILIJEM, A ZNAM SVE O NJIHOVOM DOGOVORU: Marijana ne dozvoljava da joj kvare sreću sa verenikom, evo šta joj je on DOKAZAO!

Marijana Marković ušla je u rijaliti gde se nalazi njen dečko Milutin Radosavljević Mili, pa je odgovorila na pitanja koja intrigiraju javnost.

Kako komentarišeš to što je Mea Bond rekla da je tvoj verenik zaljubljen u nju?

- Ona bi volela da je Mili zaljubljen u nju, jer je ušla u vilu sa namerom da bude sa njim i bila je ubeđena kako će uspeti da nam uništi vezu, ali ja sam sigurna da Mili nema emocije prema njoj i da ga ona ne zanima ni 2 posto.

foto: Printscreen/Happy

Bondova tvrdi da Mili i ona imaju dogovor pre rijalitija, te da on nije zaljubljen u tebe. Veruješ li da ima istine u njenim tvrdnjama?

- Poznato je da je Mea jedan veliki lažov, kao što smo videli i na poligrafu, tako da znam da laže da su oni navodno imali dogovor pre rijalitija, jer imam potpuno poverenje u Milija i znam da on nije spreman na takve stvari. Mea može da priča šta god poželi, ali znam da je on zaljubljen u mene i da me voli najviše na svetu kao i ja njega, što je mnogo puta i dokazao.

foto: Printscreen/Happy

Može li Mea Bond da stane na put vašoj sreći?

- Naravno da ne, jer naš mir, niko i ništa ne može da poremeti. Mea bi najviše volela da me Mili ostavi i da bude sa njom, jer je opsednuta njim i ne može da prihvati činjenicu da je on izabrao mene, tako da ona sigurno ne može pokvariti našu sreću.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy, Foto: Printscreen/Happy

Kurir

Autor: Kurir