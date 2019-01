ZERINA OPTUŽILA SUBOTIĆKU DA JE ODGLUMILA POBAČAJ ZA 3.000 €, ALEKSANDRA JE RASKRINKALA: K**sala se sa kim je stilga, orgijala sa petoricom za 500 €

Zerina Hećo je otkrila cimerima u Šimanovcima da je Aleksandra Subotić, naplatila 3.000 evra kako bi odglumila pobačaj.



Izrevoltirana ovim tvrdnjama, Aleksandra je rešila da raskrinka nekadašnju cimerku iz "Parova", te da otkrije šta je ona sve navodno radila u kontroverznoj vili.

- Ona nema pravo nikome da morališe! Ja sam ispala najgora, a ona je orgijala sa petoricom za 500 evra. To svi znaju. Bolje neka ispriča čime se ona bavi. U "Parovima" je rekla da joj je Suki iz Hrvatske bivši dečko. Samo ću sve da podsetim da je on bio u zatvoru zbog organizovanja prostitucije. Znači da je on njen makro, a ona k**va - iznela je niz skandaloznih informacija verenica Davida Dragojevića.

- Mi smo bile jedno vreme drugarice i ne može da me laže. Pričala je kako ne želi da ima seks sa Banetom Čolakom pred kamerama, a u "Parovima" je svašta radila, k**sala se sa kim je stilga. Imala je seks sa Nikolom Lakićem, zatim je oralno zadovoljavala Miloša Aleksandrovića iza čiviluka. Bila je sa još dva muškarca tamo. Sećam se i kad je trljala s**e o staklo dok je igrala. Zbog svega toga je njen bivši muž tražio starateljstvo nad njihovom ćerkom - nije se zaustavljala Subotićeva.

