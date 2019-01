SVAĐE SU IM SVE ČEŠĆE, DA LI ĆEMO USKORO OPET GLEDATI LUNINO POSRNUĆE BROJ 2?! Anabeli se dopada Marko, ali ne i blogerkino ponašanje! Prvi znaci ZA UZBUNU!

Došlo je do žestoke svađe između Lune i Marka u rijalitiju nakon čega je Đoganijeva završila u suzama. Blogerka se izgleda nije u potpunosti oporavila od trauma posle veze sa Slobom Radanovićem, pa je ovo ponašanje uznemirlio i njenu majku Anabelu Atijas. Ona je priznala da i sama smatra da je novi dečko blogerke u pravu bio, kada je iskritikovao zbog ispada u ponašanju.

Miljković joj je zamerio to što njihovu intimu deli sa drugim zadrugarima, a Luna, s druge strane, nije ništa loše videla u tome što je ispričala cimerima da ona i Marko planiraju zajedničko tuširanje.

Zbog njegovih kritika na račun njenog ponašanja, Luna je pomislila da se Marko nje, zapravo, stidi, što ju je dotuklo.

Povodom cele situacije oglasila se i Lunina majka Anabela Atijas i iskritikovala ćerku, a podržala Miljkovića.

- U potpunosti se slažem sa Markom. Mislim, Luna ima pravo da ima te neke traume, posledice, kako god, posle svega što je prošla. Ali, s druge strane - vreme je da počne da veruje ponovo svom osećaju. Koliko god da nas puta izneveri, srce na kraju izabere ono pravo. Ja u ovom slučaju podržavam Marka, a Luna je odreagovala, ako tako mogu da kažem, kao klinka, ali razumem je, rovita je. Ipak, mislim da je prenaglila. Meni se Markovo ponašanje u sinoćnjoj raspravi jako dopalo, a njoj bih imala svašta da kažem. Razumem je jer znam koliko je povređena, ali 'ajmo više, gotovo je, dosta je... - iskrena je bila Anabela.

Ona je, takođe, istakla da bi volela da njena ćerka usvoji Miljkovićeve dobronamerne savete, ne samo kada je njihov odnos u pitanju, već generalno.

- Volela bih mnogo da ona usvoji ono što joj priča, mislim da on ispravno radi. Vrlo me je prijatno iznenadio. Govorim uopšteno, ne govorim o ljubavnoj vezi, u to više neću da ulazim - objasnila je ona.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs, Pink / Foto: Dragana Udovičić, Printscreen

Kurir

Autor: Kurir