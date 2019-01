POGLEDAJTE JOJ OČI! MEA JE KRPA: Mili provocira bivšu devojku čim stigne, a ovo mu NEĆE OPROSTITI!

Takmičari su birali učesnika koji je po njihovom mišljenju u stanju da gazi preko drugih da bi ispunio svoj cilj.

Milutin Radosavljević Mili je naveo da se on dvoumi između Melise Mee Bond i Džonatana Lumbile Mastora.

"Mea ne zna kud udara. Iskreno rečeno Mastor. Mastor skače, preskače, urla", rekao je on i dodao:

"On može s tobom Mea da se igra kao sa detetom. Ona će poludeti za petnaest, dvadeset dana i od nje nema više ništa. Krpa! Je l' vidite oči? Vidite da od nje nema više ništa. Ja vidim po njenim očima i reakcijama da ona više nije ta osoba. Ljubomorna je! Posesivna je! I to je to!"

