OGLASILA SE BILJANA DRAGOJEVIĆ NAKON PRIČE DA JE MUNGOS HTEO DA BIJE NJU I SUBOTIĆKU: To nije tačno, Aleksandra preuveličava! Evo šta je zaista URADIO (FOTO)

Aleksandra Subotić otkrila je da su ona i nesuđena svekrva Biljana Dragojević zbog Davida Dragojevića umalo dobile batine od njegovog pijanog očuha Mungosa!

Starleta iz Kaluđerice je rešila da otkrije Davidu kako je ugrozio život svoje majke zato što se smuvao s Anom Korać. Naime, nakon što je Biljana pozvala sina i u razgovoru s njim rekla kako ne podržava njegovu ljubav, uključio se i Mungos i u programu napao suprugu. Aleksandra je sada otkrila detalje ovog sukoba i šta se desilo kada se poziv završio.

- Ja sam kod njegove majke živela sve do trenutka kada se desio onaj poziv, kada je razgovarala s njim. Onda je Mungos uzeo Biljani telefon i hteo da je prebije. Sutradan sam ja tvojoj majci kupila novi telefon i zbog toga sam otišla. Ti si govorio da je Mungos uhvati za šiju, to si ti pričao ovde! Mungos je upao polupijan, zamalo je nije udario kada je razgovarala s tobom i posle toga je dva sata pretio da će nas ubiti od batina. Ja sam posle toga otišla od kuće. Pričam istinu, da znaš šta se dešavalo. Pričam ti nešto što je tačno - rekla je ona.

Kontaktirali smo i sa Biljanom, koja je delimično potvrdila priču.

- Ne, Mungos nije hteo da nas bije. Ja ne bih bila s nasilnikom u vezi! On je samo malo impulsivan, pa tako reaguje i, eto, polomio mi je telefon. Aleksandra je to prenela Davidu jer je povređena i hoće da ga uništi. Mungos smatra da treba da pustimo Davida da sam odlučuje s kim će da bude, a ja ne želim Anu. Zato je on impulsivno reagovao - rekla je Biljana.

