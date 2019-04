ANA KORAĆ NIKOG KAO NJEGA NIJE TAKO LUDO VOLELA, A OSTAVILA GA JE ZA 1 NOĆ! Zanosna crnka otkrila dugo čuvanu TAJNU: Tada mi se SMUČIO! (VIDEO)

Ana Korać poverila se dečku Davidu Dragojeviću, te otkila detalje veze iz koje je izašla duboko razočarana i povređena. Naime, iako se tada bila po prvi put zaljubila, ostavila je misterioznog dečka za jednu noć.

"Prvi dečko, ja sam bila prvi put zaljubljena tada... od malena smo se družili, igrala sam se sa njim. To mi je ostalo u lepom sećanju. Dolazio je kod mene. Skoro su ga pitali za mene i on je rekao da nikada nikog nije voleo kao mene. Ja sam to preko noći presekla, toliko sam bila povređena da mi se smučio", priznala je svom sadašnjem dečku Ana.

Mnogi sumnjaju da je zanosna crnka pričala o izvesnom Borisavu, koji ju je prevario i na taj način veoma povredio i razočarao.

"Prvo je bilo sve super između njih, a onda su krenuli problemi. Borislav je preko Aninih prijatelja često znao da joj šalje cveće na kućnu adresu kada se posvađaju. Međutim, Anu je povredilo kada je saznala da ju je Borislav prevario sa drugom devojkom, zbog čega je godinama patila. Evo, a sada je ona drugoj devojci uzela dečka. Karma", rekao je nedavno izvor iz Ivanjice, blizak Koraćevoj.

