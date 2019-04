MIKI ĐURIČIĆ ZBOG LOŠEG ZDRAVSTVENOG STANJA POBEGAO IZ RIJAITIJA? Pčelar zakukao iz kreveta! Spominjao i Suzanu! (FOTO)

Suzanu Perović pojedini zadrugari optužili su za Mikijev beg iz rijalitija i ne sluteći da je poznati pčelar iz kupinova ovu odluku zaista samostalno doneo.

Osim što više ni minuta nije mogao da izdrži "tamo", kako on kaže, izašao je očito i zbog nepoznatih zdravstvfenih problema o kojima je sada progovorio putem društvenih mreža.

"Moj izlazak je zbog zdravstvenih problema, nema veze sa Suzanom, ostavite ženu na miru ako me poštujete. Hvala..." poručio je on uz fotografiju iz kreveta, pokriven do ramena i tužnog pogleda.

Miki nije otkrivao od čega boluje, ali je svakako veoma zabrinuo sve svoje fanove, koji su mu odmah uputili reči podrške.

