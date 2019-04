LUNA SE TRUDI DA ZADRŽI SUZE, A MARKU DRHTI GLAS: Svi misle da će se zbog OVOGA pomiriti na najveći hrišćanski PRAZNIK! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković su se u Rajskom vrtu tucali jajima, a blogerka je sve vreme imala osmeh na licu i trudila se da ne zaplače.

Njih dvoje progovorili su prvi put od svađe na Vaskrs, a ona su istakli da se ni jedno ni drugo ne osećaju baš najbolje.

Na kraju je Luna odnela pobedu, a onda je razgovarala sa ukućanima o svojoj vezi koja se prekinula pre 4 dana.

"Svako sam bira svoj put, ja njega mnogo volim, ali... Ja njega ne mogu da nateram. Ja sam njega pokušavala mnogo puta da uhvatim da popričamo. U štali smo satima sedeli i plakali tamo. Ja sam mnogo iskusnija od njega u ovome. On možda jeste stariji čovek, pametniji, sa iskustvom, ali ja sam sa ovim ovde iskustvom mnogo bolja od njega i da mora da me sluša i ako nije spreman psihički za to. I onda sve bude super, pa opet sve isto ispočetka", ispričala je Luna.

