MILOJKA POJEDE LJUBOMORA! Pola veka mlađa draga skočila je na Požgaja, pa mu se još i podsmeva! (VIDEO)

Milijana Bogdanović, pošto se vratila u vilu "Parova", umesto da ode kod verenika Milojka skočila je u zagrljaj Aleksandru Požgaju i to bukvalno! Vrele dodire i prevrtanje po Tajnoj sobi pušteno je direktno u trpezariju, gde je stari Božić sedeo i uz obrok posmatrao šta mu iza leđa radi verenica, nesvesna toga da se sve prenosi.

Pošto su legli u krevet, sve vreme Milijana mu se podsmevala i ignorisala problem.

"Ko tebi može da naredi da se jašeš s nekim, ko može da ti naredi?" ispitivao ju je Milojko, a ona mu je odgovarala ili okretanjem ili smejanjem.

foto: Happy screenshot

"Znači od sutra više nema ništa! ...Okreni se i zakuni se! Gotovo!"

"Dobro, bre, dosadan si, smaraš me, 'ajde... Dođi da te ljubim" uporna je bila Milijana, ne obazirući se na to što Milojko zaista ima problem da shvati šta to ona radi sa Požgajem, ali i zašto.

foto: Happy screenshot

"Ti ideš u Švajcarsku kad izađeš..." skretala je Milijana sa teme.

"Što se ti vataš sa njim, je l si normalna?" nastavi oje Milojko, rešen da po svaku cenu dobije odgovor na pitanje.

Kurir.rs/Foto: Happy screenshot

