ŠOK! SUBOTIĆEVA SLUČAJNO STANIJU NAZVALA KRAVOM: Aleksandra bez pardona starletu uporedila sa domaćom životinjom, a OVAKO SE PRAVDALA! (FOTO)

Aleksandra Subotić otvorila je dušu u rajskom vrtu, pa priznala kakav joj je sada odnos sa majkom Ljubom Pantović. Međutim, kada ju je Drvo iznenadilo pitanjem o Staniji Dobrojević, sa kojom je nedavno imala nesporazum, zadrugarka je u toku izlaganja cimerku nazvala kravom.

Meni prija da ja sa njom pričam neke lepe teme, neobavezne, ali ja se plašim da se meni to sve ne obije o glavu. meni treba neko ko će da mi pomogne. Neko neutralan sa strane da ja popričam sa njim. Kao sa Zoricom. Moj odnos sa mamom... ja ne znam da li sam ja tu isrpavna prema sebi. Mene toliko boli glava ovbde da to nije normalno. Ne znam, pogubljena sam skroz na skroz. Ja sam počela da se branim i od loših i od dobrih stvari.

A onda je progovorila o Staniji, pa je bez pardona, nazvala kravom. Naime, Drvo mudrosti je upitalo zadrugarku kakav je njen odnos sa Stanijom Doborjević.

"E, meni je, posle one svađe kada je Stanija nešto poredila Marka sa onim na "č", meni je Mića došao dok sam se šminkala i rekao kako je Staniji krivo zbog svega toga, i rekao kako je kravi... Kravi, ja sam pukla, kako je Staniji, izvini, to nije bilo namerno, to je, ja sam izlapela već. I kako je Staniji krivo zbog našeg odnosa", ispričala je Subotićeva nepovezano, a videćemo kako će starleta odreagovati kada bude čula sa kojom životinjom ju je cimerka uporedila.

