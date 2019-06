STANIJA I MARIJANA PRISLUŠKIVALE SU CEO RAZGOVOR! A ova osula paljbu kao nikada do sad! PIČVAJZ U RIJALITI KUĆI! (VIDEO)

Maja Marinković sigurna je da između Stanije Dobrojević i Marka Markovića ne postoje nikakve emocije. Takođe, ona ističe da "tu svako igra igru za sebe" i da samo prijaju jedno drugome. Međutim, ovako oštra u izlaganju na ovu temu nikada nije bila, a da je Stanija čuje.

Naime, sve vreme Majinog razgovora sa Drvetom mudrosti, Marijana i Stanija stajale su ispred vrata i slušale je.

"Marko Marković? Dobro. Rekla sam sinoć za onu situaciju, baš smešna jedna scena... Sve je to radio namerno da bi se pokrenula priča. Rekla sam mu da ne ulazi dok sam gola, ima devojku, to je ružno. To sam ponovila i Staniji. Gledao me je minut dok sam se kupala! Stanija mi je rekla da on hoće da pravi priču i da se igra sa mnom. On je lep i kulturan dečko, ali me ne zanima da imam nešto sa njim. Njemu sve ovo odgovara. Imala sam potrebu da Staniji sve ovo kažem, bez obzira u kakvom smo odnosu."

"Mislim da Stanija Marku prija, ona je zgodna devojka, on je lep dečko, ali ne postoji neka vrsta emocije, zaljubljenost. Njemu se svidela Nora, ali je rekla da ne želi da uđe u odnos sa njim. Onda je on flertovao sa Minom, pa sa mnom. Kada se Stanija približila ili on, ona je zgodna devojka, godinama je u medijima, logično da mu odgovara da se zakači za neko ime koje je godinama na sceni."

"Sigurna sam u to da nema emocija, nego da bi ostao što duže u rijalitiju. Ne postoje emocije neke veće, ni sa jedne, ni sa druge strane. Moguće da će se pomiriti, odgovara sada ta frka, tenzija u vezi. Sigurna sam, to odgovara i njemu i njoj. Ona je rekla da joj treba mir. Ja nju znam, ne mislim da je loša devojka, ali igra igru. Nju baš briga, ona se samo igra", sigurna je Maja.

Kada su shvatile da Maja završava razgovor, Stanija i Marijana potrčale su nazad u Belu kuću, kako ih Marinkovićeva ne bi "provalila".

