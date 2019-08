KRALJ TRAŽI 100.000 EVRA UNAPRED KAKO BI SE OGOLIO PRED KAMERAMA: A evo šta će PRIREDITI gledaocima za te PARE! Siguran u sebe!

Dejan Stanković Kralj je jedan od potencijalnih učesnika nove sezone "Parova", a spekuliše se da je tražio 100.000 evra unapred kako bi svoj život "ogolio" pred tv kamerama.

Jedan od potencijalnih učesnika Parova jeste i Dejan Stanković Kralj koji je kako njegovi upućeni prijatelji tvrde tražio ni manje ni više nego sto hiljada evra pre samog ulaska! On smatra da može mnogo toga da pokaže gledaocima što do sada nisu videli, ali što se samih argumenata tiče ništa nije želeo da im detaljiše.

- Dejan je pregovarao sa produkcijom i rekao da želi da dobije sto hiljada evra jer smatra da je trenutno najveća zvezda u Srbiji, ovo će mnogima zvučati smešno ali on je apsolutno siguran u sebe! Njega su prijatelji odgovarali od te ideje jer mi nismo za to da on uđe, pošto nema razloga da se sreće tamo sa nekim ljudima koji mogu da mu unište život svojim lažima, kao što su to već nekoliko puta i pokušali - otkrio je izvor blizak Dejanu.

foto: Printscreen You Tube

Kurir.rs, Happy / Foto: Printscreen You tube

Kurir