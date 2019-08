HOROR FILM U SALI! Đoganijeva priznala šta se dešavalo sa Slobom u bioskopu: Unutra je bilo prazno, UKUPNO 5 LJUDI!

Luna Đogani susrela se sa sa Slobom Radanovićem kada je najmanje očekivala, a to je bilo na poslednjoj projekciji filma koji je blogerka želela da pogleda. U istom momentu u istoj sali našli su se bivši ljubavnici sa svojim novim partnerima, što je Đoganijeva objasnila kao špansku seriju.

- To je bilo kao u nekoj španskoj seriji situacija. Ne znam šta više treba da se desi. To je bilo u tržnom centru, poslednja projekcija tog filma. Ja sam otišla sa Ilijom i Markom, to je bila poslednja projekcija, kada nema nigde nikoga. Ušli smo u salu, sala je bila prazna, možda je bilo petoro ljudi. Počela sam da jedem kokice i meni Ilija kaže: "Je l' ti poznat ovaj dečko?", a devojka iza mene: "Slobo, kupi mi sok". Ja se okrenem ka njoj, pogledam u njega. On je zastao, pogledao u nju i samo otrčao niz stepenice - rekla je Luna, pa potom dodala:

- On ima svoju verziju, ja imam svoju istinitu. On je sišao niz stepenice. Meni je bilo smešno. Od toliko sala, filmova, dana, da smo se baš našli na tom mestu. Marko, ja i on i njegova nova devojka. Nakon toga se on vratio, posle filma svako svojoj kući. Marko i ja smo se smejali. Oni su bili iza nas. Horor film u sali. Imam novi telefon, nemam ništa više. A ni ne treba mi. Šta će mi to? Da hoću nešto da gledam, imam Jutjub. Kupila sam novi telefon, sve je novo. otkrila je Luna, pa ispričala da li i dalje čuva prepiske sa Slobom.

