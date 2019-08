LEPI MIĆA BI DUŠU DAO ZA NJIH DVE, A RETKO KAD IH SPOMINJE JAVNO! Ćerka mu je postala doktor nauka, a evo kakav je DOGOVOR imao sa ženom pred Zadrugu! HIT!

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, jedan je od najtemperamentnijih rijaliti faca. Svojim komentarima, u najmanju ruku, i te kako je obeležio "Zadrugu 1" i "Zadrugu 2"! Međutim, o svom privatnom životu retko kad je pričao, posebno o ženi Snežani i ćerki Sari.

Osim ogromne ljubavi i ponosa koji oseća, malo šta je iznosio kako za crnim stolom u Beloj kući, pa tako i van nje.

Ćerka Sara je doktor nauka, njegov je ponos i dika! Kao što je i sam Mića jednom prilikom spomenuo, ona je jedna mlada i veoma obrazovana devojka. Završila je Elektrotehnički fakultet i master u Beogradu, a zatim i doktorske studije u Holandiji. Trenutno radi u Guglu.

Ona je svojevremeno otkrila da njeni roditelji imaju dogovor - Mića može u rijaliti, pod uslovom da se Snežana ne eksponira u medijima.

"Moja majka se ne pojavljuje po medijima i ima takav dogovor sa mojim ocem. Ona se slaže sa tim da on uđe u rijaliti ako želi i da se bavi time, ali pod uslovom da se ona ne eksponira u medijima. Ona njega naravno podržava i prati rijaliti, ne može a da se ne nervira, a njemu uvek kaže svoje mišljenje", ispričala je Pinku Sara pa dodala da je ona, iako se ne slaže sa svim postuopcima svog oca, ipak zadovoljna njegovim učešćem u rijalitiju ''Zadruga''.

"Upoznali smo se davno, pre 30 i nešto godina, i toliko godina smo u braku. Živeli smo u istom gradu i prvi put kad sam je video, znao sam da je to to. Ja sam tada imao 27 godina, ona je imala 23 godine. Posle tri godine veze stupili smo u brak. Postao sam otac sa 34 godine, mislim da je to idealno vreme. Do tada sam lumpovao. Sve više vremena sam provodio sa njom, nakon toga. Ja sam tada bio popularan veoma i putovao sam svuda po svetu. Vraćao sam se iz Amerike kada sam čuo da se Sara rodila. Moja žena je bila stub cele porodice, ona je Saru odgajala, čuvala, vaspitala", rekao je Mića, pa nastavio: "Ona je neobično lepa žena, ta neka njena mirnoća, na prvi pogled je bilo sve drugačije. Ima takve živce... Uvek smo bili u istoj ljubavi, nikad nisam osetio da kad nemamo, da imamo probleme. Uvek mi je govorila da dignem glavu gore", ispričao je on.

