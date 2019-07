TO JE JEDAN OLOŠ! TREBALO MI JE 11 MESECI DA GA RASKRINKAM! Lepi Mića oglasio se nakon okršaja sa Miljkovićem: Samo sam hteo da ljudi vide KO IM JE LJUBIMAC! A stolicu sam mu dao da ne je*e na onoj PUNOJ BAKTERIJA!

Marko Miljković zapanjio je mnoge kada je Lepog Miću za sam kraj žestoke rasprave naočigled cele Srbije gađao nogarom od stolice, a zatim i flašom. Mića mu, kao i brojne druge poteze, neće zaboraviti. Šta više, pevač tvrdi da je di-džej zaista "nasilnik i ološ", te da mu je 11 meseci trebalo da ga prokljuvi.

"Ja sam konačno, posle punih 11 meseci, otkrio pravo lice i identitet Marka Miljkovića – nasilnik, siledžija, izgubljen u vremenu i prostoru, jako pomukao, pokvaren, bezobrazan, licemeran i sve najgore što jedan čovek može da ima u sebi. U njegovoj nemoći verbalnoj, u otvorenom verbalnom sukobu koji je zaista bio malo žustriji i van granice tolerancije prema ljudima koji to gledaju i koji su vodili taj duel, ali pun istinskog naboja da konačno dokažem ko je Marko Miljković i slomim tu njegovu lažnu dobrotu – uspeo sam! Pokazao je pravo lice, jer on nema odgovor na ono što je uradio, on ne može da se opravda – na najgnusniji način je ponižavao devojke sa kojima je bio. Dečko je budaletina", ispričao je Mića, ali nije se zaustavio tu.

"Samo sam hteo da otvorim oči narodu, iako postoji određeni broj ljudi koji ne žele to da vide, ali su sad dovedeni do zida... To je njihov ljubimac! Dečko je dno, ološ, ljudska ljigavac, bolesnik... On je bolestan dečko!"

foto: Printscreen Pink

Za Miljkovića, Lepi Mića imao je i poruku.

"Dečko, bolje stavi fasadu na kuću i uradi ogradu oko kuće, budi pravi srpski domaćin. Ako nema, ja ću mu pomoći, poslaću mu ljude iz Crne Trave koji rade odlično zidarske radove, ja ću da platim da mu srede kuću. Pomoćiću Marku Miljkoviću, kao što sam poklonio stolicu, tako ću mu pomoći da sredi kuću."



Inače, Mića je na samom početku "Zadruge - Narod pita" poklonio Marku barsku stolicu kako bi sa Lunom u njenom novom stanu mogao da vodi ljubav u tuš kabini, budući da su sličnu koristili dok su bili u "Zadruzi".

"Pa, tu sam ga razvalio kao kantu, tu je uništen, to je šah-mat bio! Oni se je*u na glibavoj stolici, a ja doneo novu stolicu ka*alicu, sa kožnom presvlakom, da se je*u kao ljudi fino, a ne da se je*u na glibavoj stolici punoj bakterija. Tvrdim da je oboleo, malo je šizofren. Možda je to i od gutanja sp*rme – čuo sam da dečko voli da guta ku*ac, u tome je šampion. Zaista sam čuo da guta penis kao palačinku. U jednoj ruci je držao dva ku*ca, svoj i svog ljubavnika... Kakva je to sposobnost", izjavio je Lepi Mića, užasnut Markovim ponašanjem posle rijalitija.

foto: Printscreen

"Dečko se izgubio u vremenu i prostoru, to je jedna budaletina, konj! Neko mi je rekao da je na snimanju Luninog spota rekao novinarima: 'To je to za sada, prijatno'. On to određuje?! To je jedna mala pi*kica, gutač sp*rme, ljigavac, ološ... To je prevarant! On je sad postao menadžer Lune Đogani?! Dečko je bez zanimanja, adrese, nema hleba da jede. Kakav je on di-džej?! On je vodoinstalaterski di-džej, pušta vodu na šahtovima. Jedan pravarant, lažov, alkoholičar, kockar... Sve najlošije osobine jednog čoveka ima on. Sklon svemu, čuo sam da je sklon raznoraznim stvarima. Sklon akolholu, kocki, tuči. Čuo sam da je jednom zadrugaru ispušio k*rac vrlo profesionalno, da mu je u jednom uglu tamo gutao i da je to uradio odlično, to mu ide od ruke. Dečko je kockar, nasilnik, prevarant.... On je planirao celu priču sa svojom sadašnjom devojkom!"

Mića je ovom prilikom dao i odgovor na napade fanova Marka i Lune.

"Ja širio govor mržnje?! Da, ja volim svoj narod, zemlju, svaku stopu ove zemlje, njene reke, planine, drveća njena, travu njenu, cveće... Sportiste, naučnike, muzičare, pevače, volim sve, ali nikog ne mrzim! Ko god dođe u ovu zemlju, ja ga primim, prihvatim, budem pravi domaćin! E, to je nacionalista srpski! Nikoga ne mrzim, nisam ni protiv koga, družim se sa ljudima svih vera i nacija i to poštujem. Koji je problem, gospodo draga? Hoćete to da mi 'gurnete'?! A on mene provocira, kako ja ne mogu da dođem u svoj grad! On i Luna će kao mene da stave u gepek i da me voze da ja vidim svoj grad?!" šokiran je Lepi Mića, kojeg su Lunini fanovi dočekali na nož zbog toga što ju je nazvao "Kosovkom devojkom".

"Šta je tu ružno?! Kosovka devojka je sinonim za dobrotu, napravio sam poređenje epsko, jer ona je u 'Zadruzi' od sebe sve dala i dobila je nagradu od naroda. Kosovka devojka je napajala srpske junake na Kosovu, isto tako je Luna napajala svoje momke ljubavlju, davala im sve od sebe i šta je tu problem?! To je komparacija! Luna je kao kosovka devojka, jer je svojim emocijama, junaštvom branila, ušla u vezu sa oženjenim čovekom i dala mu svu svoju ljubav, ušla u vezu sa prevarantom i uradila isto to, podigla ih obojicu i od njih napravila ozbiljne vojnike. Šta sam ja tu pogrešio?! Ko me nije shvatio, napuši mi se ku*ca. Nikoga ja ne vređam, nikoga nisam ponizio jer je druge vere ili nacije. Ja sam pravoslavni hrišćanin, Srbin, volim svoj narod, naciju, veru, ali ništa nemam protiv drugih vera, nacija, država, nek su svi živi i zdravi, da se sluša Lepi Mića svi bi živeli u sreći i slobodi", zaključio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen

