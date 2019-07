ANI I DAVIDU JE MESTO U IVANJICI! ONA DA BUDE DOMAĆICA, A ON DA RADI U FABRICI: Lepi Mića osuo po drugarici, a onda JEDNO poručio Dragani Mitar!

Lepi Mića mnogima je davao savete za ljubav, ali ga je Luna Đogani poslušala tek pri kraju rijalitija.

On je potom prorekao da će se Luna kotirati na javnoj sceni isto kao prošlogodišnja pobedica Kija Kockar.

"Ako ti moraš 20 puta da kažeš nekom i da te tek shvate posle nekoliko meseci... Mislim, nije mi jasno. Sve će sa Lunom isto biti kao sa Kijom, dobiće Oskar, imaće hitove", rekao je Mića.

On je komentarisao zajednički život Davida Dragojevića i Ane Korać, ali i porodičnu dramu Dragane Mitar.

"Ana Korać me ne zanima, šta god ona radila, a da je srećna, i ja sam. Ani i Davidu je mesto u Ivanjici, jedini tako mogu da opstanu. Da ona bude domaćica, a on da radi u nekoj fabrici. Bolje da gaje maline, to je najbolje za njih", komentarisao je Mića Anu i Davida, a onda se osvrnuo na porodičnu dramu između Dragane Mitar i njenog supruga Siniše zbog maloletnog sina.

"Dragana i njen suprug treba da spuste loptu, to dete da ne unište. Detetu je mesto pored majke. Treba da misle o tom detetu, neka žive posebno, ali o detetu treba da brinu", rekao je Mića.

