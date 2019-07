VELIKA MRLJA IZ PROŠLOSTI LEPOG MIĆE! Ovo su mu tražili da plati iz svog džepa: Nastao je takav FIJASKO, da ga pevač do detalja pamti i DANAS!

Pevač Miroslav Pržulj, javnosti poznatiji kao Lepi Mića, započeo je karijeru 1989. godine, a već godinu kasnije svojim kolegama zadao je pravi domaći zadatak! On je punio klubove u zemlji, kao i u inostranstvu, međutim, i njegova blistava karijera ima jednu "mrlju" koju on i danas zna u najsitniji detalj.

"U Nemačkoj, kada sam devedesetih godina bio veoma popularan, imao sam dosta posla, radio sam svaki vikend, radio sam punom parom... Moj menadžer je bio zadužen da nađe bend koji će me pratiti. Kada sam pozvao vlasnika kluba, on mi je rekao da je sve krcato, a ja sam bio sav ponosan zbog toga. Tamo kad sam došao bina je bila prazna, na bini nije bilo nikoga, niti muzičara, niti benda. Bilo je to oko 21 sat i mene vlasnik pita zašto nisam poslao muziku, ja se pravdam kako je to trebalo da uradi moj menadžer. Tada je moj menadžer radio sa više pevača, on se tu zbunio i pobrkao datume. Ja sam vlasniku rekao da ne galami i da ću sve srediti. Izbila je tu velika svađa, rekli su da će da vrate karte i novac koji su uzeli od karata, a da ja moram da platim zakup kluba. Ja sam tu našao nekog harmonikaša i pevao sam na "levak", sišao sam se bine, u narod i svi su pevali sa mnom. Nakon toga sam im rekao da nađu neku srpsku kafanu i pošalju muzičare da nam pomognu. Oni su poslali ljude, harmonikaša i klavijaturistu i odradio sam taj nastup", prisetio se Mića.

