JEDNOG MUŽA SU UBILI NA KUĆNOM PRAGU, A ZA DRUGOG NE ZNA DA LI JE ŽIV ILI MRTAV: Ceca Kitić prošla pravu DRAMU u ljubavi, a ONI su krivi što se IZVUKLA iz agonije!

Svetlana Ceca Kitić ušla je u rijaliti, a njena životna priča sigurno će mnoge rasplakati.

Ceca je sa samo 16 godina započela vezu sa rukometašem Draganom Dašićem, a nakon toga upoznala svog prvog supruga, fudbalera Blaža Sliškovića.

Iako su Ceca i Blažo posle samo šest meseci zabavljanja izgovorili jedno drugome sudbonosno da i zakleli se na večnu ljubav, samo četiri meseci kasnije, zbog njegove posesivnosti, rešili su da se raziđu. Godinu dana nakon razvoda, odlučila je da se vrati svojoj prvoj ljubavi, Draganu, sa kojim se venčala 1982. godine, a iste godine rodio se i njihov sin Nikola.

Ceca se razvela i od Dragana, a početkom 1988. godine po treći put je otišla pred oltar sa estradnim i sportskim menadžerom Goranom Bogunovićem sa kojim je iste godine dobila ćerku Maru.

"Rastali smo se zbog Goranove posesivnosti. On je otišao u Novi Sad, a ja sam sa ćerkicom ostala u Nemačkoj gde sam tada trenirala. Nekoliko meseci nakon razvoda pozvala me je jedna prijateljica i saopštila mi da je moj bivši suprug otputovao za Budimpeštu i da mu se od tada gubi svaki trag. Kontaktirala sam ambasadu i razne organizacije, kao i Interpol kako bismo ga našli, ali se ni danas, ovoliko godina kasnije, i dalje ne zna šta se dogodilo sa njim. Ne znam da li je živ ili mrtav jer se i dalje vodi kao nestalo lice", priča Svetlana koja se nakon trećeg razvoda zaljubila u biznismena Zorana Kovačevića Koču, s kojim je u vanbračnoj zajednici dobila ćerku Sašku, ali je on petnaest dana po rođenju njihove mezimice ubijen na pragu porodične kuće.

"Zoran i ja smo se mnogo voleli, ali nas je njegova smrt razdvojila posle tri godine zabavljanja. Do današnjeg dana nije otkriveno ko je počinio ubistvo, a ja sam odmah nakon tragedije od šoka izgubila mleko. Beba je odbijala da jede veštačku hranu, što je izazvalo brojne probleme. Ipak, znala sam da moram da se borim zbog svoje dece pa sam nekako uz podršku roditelja uspela da preguram taj težak period", kaže rukometašica.

Godine 2007. upoznala je Milana Magića, ali se i ta ljubav završila se 2014. godine.

"Milan Magić i ja smo se sasvim slučajno sreli u jednom kafiću. Prvi put mi se dogodilo da sa nekim sedim i pričam dvadeset četiri časa, a od tada, naredne tri godine nismo se nijednom razdvojili. Uživamo u svakoj sekundi koju provedemo zajedno i mogu da kažem da mi je s pedeset godina ljubav konačno otvorila vrata", izjavila je Ceca pre nekoliko godina, a kako je priznala pre nego što je kročila u Zadrugu, trenutno je sama.

