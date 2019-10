POVELA SE PRIČA DA ĆE MARKO LUNU ZAPROSITI U PARIZU: Đoganijeva sve demantovala, progovorila o BEBI, a onda ih je odala JEDNA FOTOGRAFIJA! (FOTO)

Luna Đogani i Marko Miljković uživaju u ljubavi, iako danima kolaju priče o njihovom raskidu. Mlada pevačica obratila se svojim fanovima putem Instagrama, pa izjavila da veridbe neće biti skoro, a onda objavila njihovu zajedničku fotku.

"Gospodin i gospođa", napisala je Đoganijeva u opisu fotke koju je podelila putem društvenih mreža.

foto: Printskrin/Instagram

Nakon priča da više nisu zajedno Luna njih dvoje su rešili da stanu na put svim ovim pričama.

Luna je u jednom momentu najavila da će ona i Marko da odu u Pariz na nekoliko dana da se sklone od svih poslovnih obaveza i javnosti.

- Marko i ja idemo u Pariz, ali on neće da me prosi, da se zna idemo da malo odmorimo od svega i sklonimo se na par dana - rekla je Luna, a ženski glas u njenoj blizini je rekao da to nije sigurno.

Neko je prokomentarisao da će u Parizu možda napraviti bebu.

- Ne bebu ne, ništa od bebe za sada - rekla je ona.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs, MV, Alo /Foto: Printscreen/Premijera

Kurir