STALNO SAM POD STRESOM, NE MOGU NI S*KS DA IMAM SA NJOM! MILOJKO TRAŽI ŽENI DA BIRA: Božić planira RAZVOD od Milijane, a ovako ga ona PECKA!

Jelena Golubović zabrinuta je za bračnu situaciju Milojka i Milijane Božić. Ona tvrdi da pojedini ukućani vrše pritisak na Milojka kako bi se razveo.

"Ovde ukućani vrše pritisak da se on razvede. Svi mu govore da ako je muškarac treba da se razvede. Kada se on požali da hoće kući oni ga pakuju, vade njegove stvari, napadaju ga non stop. Ivan, Đole i Mili to rade", objasnila je Jelena.

"Ja samo pitam hoće li ona njega ili mene? Neka se izjasni", zahtevao je odgovor Milojko.

"Ako dođe advokat i mi se razvedemo, on će i dalje gledati ovo isto. Neće on mene prestati da voli samo zbog papira", vikala je Milijana. Bez obzira na sve, Milojko traži od Milijane da izabere pored koga želi da ostane.

"Da li bi mogli sada da imate s*ksualni odnos sa svojom ženom Milijanom?", pitala je Vendi Milojka.

"Sad ne bih mogao uopšte. Mogu večeras, ali neću! Stalno sam pod stresom i kako onda da ja imam s*ks ovde?", pitao je Milojko.

"Dobar s*ks, mir u kući", provocirao je Žabac.

"A šta ti možeš? Hajde ćuti tamo", vikao je Milojko.

