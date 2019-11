PROBLEMI U BRAKU POČELI SU PRE RIJALITIJA, A GLUMILI SU SREĆAN PAR: Milijana priznala da ju je Milojko šutirao i pratio svaki njen korak! (VIDEO)

Milijana Božić ispričala je da ima velike probleme sa Milojkom Božićem, koji nisu nastali u rijalitiju i samo zbog Nemanje Stamatovića Žapca.

"Jesam kriva, ne kažem da nisam. Ali on je mene ovde psihički izmaltretirao, da nema dalje! Jesam ja tebe nekad povredila?", rekla je Milijana.

foto: Printscreen/Happy

"Jesi! Mnogo si me povredila", odgovorio je Milojko.

"Ti si mene non stop napadao i proveravao da li se ja s nekim dopisujem ili nema, ali su meni poruke bile zaključane, pa nisi mogao da vidiš. Napadao si me bez ikakvog razloga! Stalno misliš kako ću ja napraviti neki skandal i haos! Rekao si mi da sam odvratna", vikala je Milijana i dodala kako je njen muž dovodi do ludila:

"On mene toliko iznervira da od besa ne znam šta bih mu uradila!"

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

