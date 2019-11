PAVAO SINA NIJE VIDEO 2 GODINE! A Golubovićka će mu možda roditi još jedno dete?! Ne zna gde bije, SUZA SUZU STIŽE!

Pavao Vladilo rapslakao se u Tajnoj sobi, ističući da mu je veoma teško jer sina nije video dve godine. Otkako se kasnije rodila i sumnja u vili "Parova" da je Golubovićka ostala u drugom stanju - tek je na mukama, a po svemu sudeći više ne zna ni gde bije niti šta radi.

"Nisam ga video dve godine. Sad znam da je bolestan, ali ne znam šta mu je... Kad pustim suzu, znajte da je to to. Ne znam da l je dobro. Raspadam se iznutra. Nije mi dobro! Ne žalim se, jednostavno mi je teško, čovek sam, nisam robot", ponavljao je on hodajući u krug.

