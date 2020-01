EDO JE MOJA SPONZORUŠA: Dragana Mitar oplela po Fetićevom DŽEPU, on potonuo od SRAMOTE! (VIDEO)

Dragana Mitar dobila je pitanje gledalaca, a njen odgovor posramio je Edisa Fetića.

"Ako ti voziš bolji auto od Ede, kao što ti kažeš, zašto si onda njegov uzela za svoj spot", glasilo je pitanje.

Dragana se glasno nasmejala, a onda odgovorila.

"E, to sam pitanje čekala, on ne vozi "Audija R8", žao mi je što će da se razočaraju napolju, ja imam sve drugare sa dobrim automobilima, to je od mog prijatelja, toliko od tome da sam ja sponzoruša. Ja sam htela malo Edu da opalim marketing, u ovoj priči je Edo moja sponzoruša, imam bolji auto od njega i on to zna i mi nemamo problem sa tim", rekla je Mitrova.

