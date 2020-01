STAH ME ŠTA MOGU DA URADIM: Matora OČAJNA zbog Sanje, a Stankovićeva joj se ponovo obratila! BRUTALNO! (FOTO, VIDEO)

Jovana Tomić Matora pala je u očaj zbog toga što je devojka Sanja Stanković raskinula sa njom.

Ona je govorila ispred Drveta mudrosti i priznala da ju je strah od toga šta je spremna da uradi.

"Prvo mi pada na pamet da ne može da podnese više sve ovo, da neće izdržati. Stah me je šta mogu da uradim, pada mi na pamet moj brat koji je svašta uradio zbog devojke. Ja sam zbog nje ovde. Jednostavno, sve nam je dobro išlo napolju, kupile smo stan, ulagale, razgovarale o porodici kada izađem. Ako me je ostavila zbog ovoga, onda me dovoljno nije ni volela. Sve ja razumem, ljubomorna sam i ja, ali raskid, to ne razumem. Želim da mi kaže sve", rekla je Jovana.

foto: Sonja Spasić

Sanja je videla šta Matora priča u rijalitiju, pa se oglasila i preko Instagrama.

"Ne mogu da verujem da osoba sa kojom sam provela toliko vremena, izjavljuje onakve stvari. E "moja" Coki, od mene nećeš čuti nikakve bljuvotine, nisam ja neko ko će pljuvati osobu sa kojom je bio toliko dugo. Ispala sam najgora svim površnim posmatračima, a istina je da sam bila najgora sebi, išla sam protiv svih, protiv osuda naroda, protiv porodice, šokirala sam prijatelje, javno sam priznala emocije, povredila sebi bliske ljude. Prvi put u životu stani iza svog postupka i ne prebacuj krivicu na mene, imamo vremena da razmislimo o svemu i porazgovaramo kad za to bude trenutak", napisala je Sanja Stanković.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

