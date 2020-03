IVANA KRUNIĆ POKUŠALA DA SE UBIJE ZBOG BIVŠEG: Popila šaku tableta i pala u KOMU! A evo koga nikada NIJE PREBOLELA!

Učesnica rijalitija „Zadruga 3* Ivana Krunić nikada nije prebolela Mihajla Rajičića, s kojim je bila u vezi sedam godina, pa je pila tablete da se ubije nakon što su raskinuli.

Bivša pevačica dens grupe Luna, čiji je frontmen Čeda Čvorak, varala je njegovog sina na svakom koraku, ali nije mogla da prestane da ga voli i mnogo je patila kada ju je ostavio. Naime, on nije mogao podnese njena švrljanja i varanja, kao i sve što je radila njegovom ocu, pa je nestao bez reči i ostavio je samu.

foto: Stefan Jokić

"Ivana je emotivac, ali pored toga, njen duh je nemiraniona ne može da ne flertuje ili gleda druge muškarce ipored svog dečka. Mihajlo je momak kakvog bi svaka devojka poželela za sebe. Lep, uspešan, vredan, pametan i pažljiv. Ipak, Ivana je od onih devojaka kojima i kada zvezde skidate se neba traže nešto pored toga. Kada je Čeda preneo Mihajlu daje snajku zatekao kako se ljubaka sa dečkom u garderobi na nastupu, on je rešio da stavi tačku na sve, na ljubav od sedam godina."

foto: Printscreen

"Ivana je prvo pomislila da će sve biti OK i da je on voli, te da je to samo prolazna kriza. Kako je vreme odmicalo, ona je sve više uviđala da ga je izgubila. Bila je očajna, počela je da ga proganja. Išla je na mesta na koja on ide, ali uzaludno.

„Ivana, srce moje više ne pripada tebi. Zaboravi na sve naše planove, na to što smo planirali da imamo decu. Zauvek nestani iz mog života, izbrisana si gumicom kao da nisi ni postojala. Ti si devojka ološ, ti si devojka kakva ne treba nikome, prihvati sebe kao dr*lju i ne traži muškarca za duže staze“, sasuo joj je Mihajlo u lice", kaže izvor , pa dalje nastavlja:

"Ivana je bila očajna, nije želela da izgubi ljubav svog života. Počela je da pije, da se urniše svako veče. Plakala je i klela je sebe jer je lakog morala."

„Ja ne mogu da živim bez Mihajla, on je moj život. Ako se ne pomirimo, ja ću sebe da ubijem, ima da popijem tablete i da okončam ovu agoniju o života, ja sam ku*va, ne znam da budem samo sa jednim. Mihajlo je bio moj život“, pričala nam je ona, ali niko nije pomislio da će zaista da pokuša sebi da oduzme život.

Kako isti izvor navodi, pevačica je popila šaku tableta za spavanje i samo je pala u komu. Njena majka je osetila da se nešto dešava, pa je pokucala na vrata Ivanine sobe. Onda je ušla i imala je štai da vidi.

"Ivana je ležala sva komirana na podu. Majka je počela da plače jer je mislila da je Ivana mrtva. Nije davala znake života, izgledalo je prestrašno. Hitna pomoć je došla i odvezli su Ivanu na ispiranje. Jedva su je povratili. Posle toga je bila na kućnom lečenju neko vreme. Nije nigde izlazila i nije jela. Kada je videla da joj propada zdravlje, Ivana se trgla i potpuno je zaboravila Mihajla" završava izvor blizak pevačici.

Kurir.rs / Rijaliti, Foto:

Kurir