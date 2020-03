ANABELA NE MOŽE MARKA NI DA SMISLI? Isti je Gagi, u horoskopu su isti znak! Luna je za manje od 24 sata MOLILA ZA LJUBAV

Anabela Atijas pred sam ulazak u "Zadrugu" posebno je oplela i po Marku Miljkoviću, dečku njene ćerke Lune, koja takođe boravi u ovom rijalitiju. Ona je istakla kako su on i njen bivši suprug, Lunin otac Gagi Đogani, isti, te da se za svoju naslednicu zapravo veoma boji.

"Da li je bilo sve iscenirano za Jelenu Pešić?" upitala je voditeljka Anabelu, koja je tada razvezala jezik.

"Da, Luna mu je rekla da on uđe slobodan, to je uzdrmalo njegov ego. Krenuo je od Ive, pa do Jelene. On se odao i rekao: 'Ona bi kroz oluk'... Nije očekivao ni on ni Jelena da se emocije rode. Nisam gledala do Luninog ulaska, Luna mi je prenosila, ali joj nije smetalo, već joj je bilo užas. Nije kao ušla da pomrsi vezice, ali nije prošlo ni 24 sata a ona je molila za ljubav. Emocije su bile očigledne. On više brani Jelenu nego Lunu. Sve što Luna kaže u besu to je njen stav, to ne sme da kaže jer se plaši. Ja moram da kažem nešto što mi nije bila namera, mene njihova veza podseća na moju vezu sa njenim ocem. Ona prepoznaje tu figuru, oni su toliko slični, čak su i isti horoskopski znak. Njen otac i njen dečko. On je bio sličan, skoro isti po ponašanju, a žena traži oca u svom partneru. Bojim se za nju, naravno, ali ne mogu više da joj otvaram oči i radim nešto što mene dovodi u loše situacije. Nisam došla da im rasturam vezu, već da podsetim ljude ko sam ja bila pre Lune", ispričala je ona.

"Ti si je uvek savetovala da kaže šta ima, da bude iskrena, da je ne bude sramota, a on je savetuje potpuno suprotno. Koliko ti to smeta da radi suprotno od onoga što si je oduvek učila?" nastavila je Dušica Jakovljević, pored koje osim jednog kolege i Anabele u studiju zbog novonastale situacije nije bilo nikoga, iz predostrožnosti.

"Ja sam je učila da bude iskrena. On je manipulator a ima podložno tlo, ona nikad nije izašla iz rijalitija. Čak i kad se bavila drugim poslom. Imala je krize, trebalo je ozbiljno da poradi na svojoj psihi, uveravala me je da je dobro, verovala sam joj, ali sada joj ništa ne verujem. Dug je period pred nama da otvorimo i te karte, koje ukazuju na to da ona nema uključen racio da ne misli o svom zdravlju, o posledici spolja, kako se mi osećamo, konstantnim lažima da misli na nas, da će da nas poštedi. Ona me je sama uvukla u to ne pazeći nijednog trena. Prošle sezone je slagala da je imala poziv sa mnom i da sam joj ja rekla da ne bude sa Markom, što je laž", istakla je Anabela.

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Pink

