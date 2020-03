GAGI PROGOVORIO O NASILJU TOKOM BRAKA SA ANABELOM: Ispada da sam ja PSIHO! A evo šta je rekao o bivšoj ženi! (VIDEO)

Gagi Đogani je progovorio o prošlosti sa bivšom ženom Anabelom Atijas, te mnoge stvari priznao.

"Ulazak Marka, pa Lune, dao mi je vetar u leđa. Ja ne znam šta se dešavalo napolju, jas sam ih ostavio u miru. Koliko sam ja shvatio u svađama sa Anabelom, motiv njenog ulaska ovde je da iznese ljudima njenu istinu. Razumeo sam da, pošto sam bio napolju u prvoj i drugoj Zadruzi, znam kroz šta je prošla kao majka. Ako je odlučila da kaže svoju istinu, ako će njoj da bude lakše, ja ću podržati. Lično smatram da nije trebalo da iznese našu privatnost, kakva god ona bila, smatram da je to trebalo da ostane među nama", objasnio je Gagi.

"Da li ti prepoznaješ ovog čoveka?", dobacivala je Anabela.

"Zadnji put u emisiji "Pretres" bio sam spreman da kažem šta se dešavalo. U Anabelinim izlaganjima, ima poluistine, živeli smo zajedno 25 godina, bilo je tu svašta. Smatram da joj je nastup agresivan, ne dopada mi se nikako način na koji ona hoće da iznese svoju istinu u javnost, ja nisam takav. Otkad smo se razveli, imali smo koškanja, može da se sve iznese na drugačiji način, mislim da preuveličava. Predstavlja me kao manijaka, kretena, nasilnika i budalu. Bilo je tu nasilja, poslednih 10 godina sam radio na sebi, promenio sam se mnogo. Dok smo bili mladi, bilo je koškanja, ne dopada mi se da za 25 godina braka ona to sroči i da ja ispadnem kreten. Anabela dobro zna da nikada ne bih digao ruku na nju, to što ona kaže da sam ja imao neku vezu sa nekom devojkom, bilo je tu svega. Ispada da sam ja ovde psiho, vi možete da pomislite da sam ja prikriveni manijak, do 6. jula smo tu, videćemo kakav sam ja tip čoveka. Ne kažem da nije bilo, ali smatram da i druga strana nije ništa bila bolja od mene, generalno", objasnio je Đogani.

