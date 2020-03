JEZIVI OKRŠAJ ERMINE I MENSURA! Posle pljuvačine pala i kazna: Niko nije mogao da je OBUZDA!

Mensur Ajdarpašić pljunuo je Erminu pošto je prokomentarisala da svojoj devojci "želi da promeni veru kako bi se izlečila". Tokom strašnog okršaja, Pašovićevu niko nije mogao da obuzda, te je na taj način osim pljuvačine zaradila i kaznu - oduzimanje nedeljnog honorara.

"Čega Mina treba da se odrekne, kada se već svega odrekla?" glasilo je pitanje za Ajdarpašića, koje je izazvalo haos.

"Nisam ja to nju terao, ona je sama to želela", istakao je Mensur, ne dozvoljavajući Mini da se izjasni.

U tom trenutku "nastupila je" Ermina, koja je mnogo iznervirala Mensura, koji ju je u sekndu pljunuo.

"U pitanju je moje zdravstveno stanje. To je inače nešto što se meni dešava godinama. Imam problem, da ne pričam, jer nije za televiziju. Odricanje znači da treba da se odreknem nekih stvari, misli se na noćne izlaske. To utiče na mene, cela moja prodica ima problema sa time, ja znam šta sam videla i kroz šta sam prolazila. Nije on to tražio, ja sam njemu pričala šta sam doživela", izjasnila se na kraju ipak i Mina.

"Nisam ja institirao, već sam joj objasnio o čemu se radi, a onda se zainteresovala. Mislim bi to bilo dobro po nju, da bi osetila mir, to su moje najbolje namere", nadovezao se njen dečko, da bi ona u jeku rasprave i nasvaila:

"Ovo je strašno, Ermina govori kako Mensur želi da mi promeni veru, ja nekoliko godina već imam crnu magiju, o tome se radi", izrevoltirano je dodala Mina Vrbaški.

