EDO SE NAMERAČIO NA ANABELU: Prodaje TEŠKU životnu priču! Umešala se Zorica i NAJŽEŠĆE mu ZAPUŠILA USTA! (VIDEO)

Zorica Marković potpuno je odlepila kada je Edis Fetić optužio Anabelu Atijas da je rijaliti igrač i da preko svoje teške životne priče želi da dođe u javnost.

foto: Damir Dervišagić

"Danima se vodi polemika oko Anabele, mi smo objasnili Edisu, da je po mom mišljenju igrač neko ko neku vrstu igre ovde igra. Meni je čast što me nazivaju rijaliti igračem. Ja sam dala primer da je razlika između učesnika i igrača. I onda sam ja rekla da li on hoće da mi kaže to da ona igra igru na osnovu njene teške životne priče, on je rekao da da", pričala je Zorica.

"Imaju emisije za te teške životne priče", prokomentarisao je Edis.

"Ako je tako kako što kažeš, idi u p*rno industriju i snimaj p*rno filmove, nemoj ovde da j*beš svaki dan!", zaurlala je Markovićka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir