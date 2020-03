SRAM TE BILO, KLOŠARČINO JEDNA, KAD TO POKUŠAVAŠ PREKO ONE STVARI! Marinković van sebe od besa: Sve mu je SASUO u lice!

Otkako su Ivana i Željko "zaglavili" u WC-u vile "Parova", aktivno se polemiše o tome šta se tačno iza zatvorenih vrata dogodilo. Iako Ivana tvrdi da nije bilo nikakve "bezobrazne akcije", najdramatičnije je čitavu situaciju shvatio Ivan Marinković, koji je svom cimeru u lice sasuo sve što misli.

"Ti se Željko praviš da si neki šmeker, sram te bilo, klošarčino jedna. Pokušavaš preko one stvari da dođeš do finala! Ivana ti pravi da jedeš, diraš je, izazivaš i zoveš uWC... Kad se ona primi, onda se žališ kako te ona juri", odbrusio mu je on, a onda mu se i Bels pridružila.

"Kad god se napiješ, ti se muvaš oko Ivane. Na jednom snimku sam čak videla i da se ljubite. Onda,kad sve to prođe, tebe boli glava i ne znaš kako da je se otarasiš", brutalna je bila i ona.

foto: Happy screenshot

Mili se branio tako što nikako ne može da je odvoji od sebe i da je samo izazivao da proveri da li je ona iskrena u svojim namerama.

"Ja sam joj rekao 'ajde, da vidim na šta si sve spremna ako već insistiraš', ali ona ne može ništa. Sve su to samo njene manipulacije. Ona je običan folirant. Samo hoću da joj skinem masku!" uzviknuo je on.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

Kurir