DA ME ISTUKU NA MRTVO, OD VAS OČEKUJEM SVE: Anabela ponovo u sukobu sa Gagijem! Luna stala u ODBRANU majke (VIDEO)

Anabela Atijas i Gagi đogani nastavili su da se prepiru. Luna je stala u odbranu svoje majke.

"Da me istuku na mrtvo? Ja očekujem da me tuku, meni je Sara pretila, ja očekujem od vas sve! Ja sam ti rekla, ja ću se izviniti za to, kada se ti meni izviniš!", pričala je Anabela.

"Ti si počeo!", ubacila se Luna.

"Ti vređaš moje roditelje, nemoj da mi vređaš roditelje", pravdao se Gagi.

Anabela je nastavila da komentariše sa Lunom, a prvi put se desilo da je ćerka stala u majčinu zaštitu, što je mnogima prijalo da čuju i vide. Sa druge strane, Gagi nije mogao da se suoči sa onim što se dešava, pa je odmah napustio Belu kuću.

