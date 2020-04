ANABELA OTKRILA DA LI JE LUNA POSEĆIVALA GASTOZA: Jednom rečenicom otkrila SVE! Marko priznao: Tad smo bili u raskidu!

Anabela Atijas je otkrila da li je Luna Đogani posećivala Nenada Marinkovića Gastoza.

"Rekla sam da nisam sigurna da li su tada bili zajedno", navela je Anabela.

"Te večeri je bio i Gastoz tu, video je da nas snimaju. Imali smo Marko i ja mali problem zbog toga. Dala sam još više materijala da se pljuje po meni. Marko i ja tad smo već bili u vezi, to mama nije znala. Sijala sam na Meku jer sam se osećala prelepo, ja sam imala najviše pažnje tamo, poslednja sam ušla na taj događaj. Sijala sam tamo, ali sam dobijala poruke od Marka da sam najlepša i da sijam, to mi je davalo neku energiju. Mi smo tada bili zajedno. Ovo mi je ubilo samopouzdanje, tu dušu, lepotu, ubilo me je sve ovo. Danas mi je jedino Milica prišla da me pita kako sam i rekla mi je par rečenica", rekla je Luna.

"Pošto si rekla da si uvek bila iskrena, da li si posećivala naselje Zemunske kapije, tamo gde Gastoz živi", pitao je Milan Milošević Đoganijevu.

"Ne znam adresu, nisam bila u njegovom stanu, jesam ranije ali tad nisam. Videla sam ga na Meku i to je to. Ja bih rekla da smo bili zajedno. Nemam ništa sa tim čovekom. Imala sam to što sam imala, priznala sam sve ovde. Nisam se viđala na taj način sa njim. Imali smo super komunikaciju do Zadrugovizije, čuli smo se, ali je on tada pokušao da me ponizi, pokušao je da ponizi Marka, mog tatu je lažno pozdravio. Sve što priča laže", rekla je Luna.

Voditelj je upitao Anabelu da li je Luna posećivala Gastoza i zašto je spominjala crvena svetla i kamen na zidu, što su detalji iz Gastozovog stana.

"Nije ga posećivala. Pričale smo o tome kako bi bilo lepo da stavimo crvena svetla i kamen na zidu", rekla je Anabela.

"Što se tiče Gastoza ne interesuje me šta je radila sa njim od našeg raskida do 14. januara. Zasmetalo bi mi, ali ne bih imao pravo da joj zamerim jer smo bili u raskidu. Svako druženje može da se protumači da je bilo odnosa, ljubljenja, ali nema veze. Imali smo malu raspravu posle tog Meka, nije mi se svidelo što se tako ponela. Ne dajem akcenat na ljubomoru, jer nema prostora da ja budem ljubomoran na tog čoveka. Ja njeno ponašanje hvalim, i onda odjednom vidim da je neki tamo Gastoz nebitni vuče i ona se sklanja sa njim. Da je bilo ko drugi, da je tako cimne za ruku i kao: "Mala dođi ovamo ispod stepeništa". Ne ide mi to uz nju da se ne ponaša dostojanstveno, da je neki tamo vuče ispod stepeništa. Neka bude da sam ljubomoran, ja nju volim, ali meni se najviše nije svideo taj gest. To mi je bilo jeftino, a tako je blistala, sve kako treba, i onda takav gest koji je bljak. Malo smo se raspravljali, ali bilo je sve u redu", naveo je Miljković.

