LUNI PIJANA LJUBILA STOPALA, A ONDA OSULA PALJBU! Progovorila o terapiji i bolu, pa poručila: Sjašite sa mene! (VIDEO)

Nakon burne noći kada je popila čašicu više, a onda ljubila stopala ćerki Luni Đogani, Anabela Atijas gostovala je kod Bore i Čolaka u okviru zadrugarske "Radio Amnezije". Tada je na njenu "adresu" stiglo pitanje koje nije uspelo a da je ne izmesti, a ticalo se raskida njene naslednice i Miljkovića. "Da li si baš ovde javno morala da daš opis stana Gastoza i doprinela tome da Lunu dečko ostavi?", glasilo je pitanje, a ona je odgovorila:

"Kao prvo, na pitanjima novinara po ulasku je Luni je postavljeno pitanje kada se poslednji put videla sa Gastozom, demantujem priču da sam ja opisom zida doprinela ovome. Posle 'Zadrugovizuje' neko je dao izjavu i pisalo se da se Luna viđala sa Gastozom, ja sam tu priču čitala napolju, mislila sam da je izmišljotina. Ovde je rekla da se videla sa Gastozom na slavi i na jednom događaju. Ova priča je pokrenuta od Luninog ulaska ovde, ja nemam problem sa time. Sjašite s mene, ne podnosim više da me ljudi optužuju za sve živo. Navikla sam da budem kriva za sve u vezi Marka i Lune", brecnula se pevačica.

"Ja sam samo postavio pitanje, jer sam ovo čuo od nje, ne od novinara. Ona je opisivala izgled stana. Nije novinar opisao stan, već ti. Moje pitanje je bilo da li si morala da opisuješ izgled stana i dolivaš ulje na vatru?", umešao se Edis Fetić, koji je bio zadužen za postavljanje pitanja zadrugarima.

"Ja ću uvek biti tu uz moje dete, kada joj je loše. Ja kada vidim moje dete da je loše, nema te sile koje bi me sprečile. U ovoj situaciji me je prihvatila, neću to prepričavati. Priznala mi je da je slagala, ja je u tome ne podržavam. Podsetimo se samo zbog čega sam ja ovde ušla, zbog Luninih laži. Upravo zbog njih ja sam ušla ovde da se operem od tih laži, ne pravdam je, ali primećujem da je loše. Ona po ceo dan leži u krevetu, gleda filmove, pokazuje mnoge vidove depresije. Ne opravdavam je, ali je jako razumem. Sama sam ja bila loše, ali mene je moj partner podržavao, nisam mogla da ustanem iz kreveta. Dobro sam sada, to nije ništa sramno, ja sada imam konkretnu terapiju, pa mi je bolje. Dakle, nisam htela da pravim nikakvu svađu između njih, svi dobro znaju kako izgleda Gastozov stan, ovo što se dešava vezano je za tekst koji je izašao pre mog ulaska", objasnila je Anabela.

"Da li si morala to da uradiš i da tako reaguješ?", nastavio je Edo.

"Da li sam morala? Da li ste vi morali da radite to što radite? 'Ajde lepo sjašite sa mene više", oštra je bila ona.

