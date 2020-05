ISPLIVALI HIT DETALJI IZ PISAMA PEŠIĆEVE I MILJKOVIĆA! A tek da čujete kome je Luna uputila svoje: Ništa nije PREĆUTALA!

Glavni akteri trenutno najkontroverznijeg ljubavnog trougla - Luna Đogani, Marko Miljković i Jelena Pešić, poput ostalih zadrugara, dobili su danas priliku da se obrate svojim najbližima i pošalju im pismo sa rijaliti adrese. Miljković je tada iskoristio priliku da se javi porodici, kao i Jelena, a Luna je pisala svom prijatelju Savi Peroviću, kako su njeni najbliži ipak u Beloj kući zajedno sa njom.

"Dragi Savo, nadam se da je sve okej u kući. Znam da verovatno imaš mnogo toga da mi kažeš, ali sačuvaj za kući. Bez obzira na sve, hvala ti što postojiš i što te imam za prijatelja. Znam da si uz mene, da me nisi izdao i hvala ti. Nadam se da je ćerka dobro, samo je zagrli za mene. Pozdravi mi puno Blanki i Niki, zovi ih za mene. I Makija... Volim vas puno, čekaj me i nemoj da mi okreneš leđa. Voli te tvoja drugarica Čiki!" zaključila je Luna.

"Pozdrav svima. Draga mama, volim vas... Puno pozdrava za sve, ljubi Sofiju i Jovanu. Uskoro se vidimo", u svom stilu poručio je Miljković.

"Mama, tata, Lazare i Peco, hvala vam što postojite, hvala životu što vas imam. Mnogo mi nedostajete, ali vas osećam. Često vas sanjam i tada me uhvati tuga, najteže mi pada da iskontrolišem nedostajanje vas. Nadam se da ste ponosni na mene i to mi je jedino važno. Teška je ovo psihološka igra, ali ja sam za sada na svoju psihu ponosna. Dugo nismo zajedno, sve mi fali, fale mi vaši zagrljaji, vaša lica, vaše prisustvo, moje selo, moj grad, moji prijatelji... Pozdravite sve, da ne imenujem sada. Zadruga i ovaj zatvoreni prostor mi je pokazao da sam dosta jaka, da vladam sobom, pokazao mi je da mogu sve i da nijedan zatvoreni prostor ne može da napravi od nas ono što nismo! Volim vas beskrajno, ja sam najponosnija ćerka i sestra na svetu. Čekajte me. Iskreno, rastužim se i kada pomislim da će se 'Zadruga' završiti, zavolela sam ovaj prostor, ove ljude, znate već kakva sam ja... Dosta i brinem o vama i to me dosta remeti, molim se Bogu za vas svaku noć. Peco, volim te beskrajno, Lazare - volim te najviše, mama i tata, volim vas! Pozdravite sve molim vas i čekajte me. Molim vas da mi oprostite ako sam vas u nečemu razočarala, a nadam se da nisam. Maštam i sanjam o zagrljaju sa vama, ostalo je još jako malo i vi se čuvajte i čekajte da vam se vratim. Vraćam se u najtopliji dom na svetu! Volim vas", poručila je iz rijalitija Pešićeva.

