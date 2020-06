ANABELA PROGOVORILA O SVOJIM KORENIMA: Vređaju me na kontu prezimena! Otkrila ove detalje o porodici BUKVA (VIDEO)

Anabela Atijas progovorila o svojim korenima i otkrila da je vređaju na kontu njenog prezimena.

Jelena Pešić želela je tokom igre istine da čuje od Zorice Marković da čuje šta mislio o Anabeli Atijas. Pevačica je ovom prilikom rekla Jeleni kako nikada s njom nije pričala o ovim zadrugarima.

foto: Printscreen/Youtube

"Što nekad kažeš za Anabelu da je Atijas, a nekad Bukva?" rekla je Jelena.

"Što se tiče Anabele Atijas, ja sam se lepo ovde izjasnila... Ja sam mislila da se razvela, zato je nekad zovem Bukva. Šta je problem, bilo je u novinama da se razvela" rekla je Zorica.

foto: Printscreen/Youtube

"Jeste, bilo je u novinama, ali sviđa mi se... Stoji mi to prezime. I moj bivši muž mi je s ponosom rekao, s ovim prethopdnim sam se otimala oko prezimena. Slažem se, dosta me ljudi vređa na kontu prezimena, ali moje prezime je drvo i dobila sam prezime po šumi i ponosna sam. Drvo je izvor života i ne znam zašto bi to psovao neko. Ja se ne vređam, ljudi misle da me to vređa" rekla je Anabela.

"Ja sam rekla da mi je puna glava Đoganijevih. Što se tiče Janjuša, rekla sam mu da je g*vno, da su lagali... Rekla sam mu sve za stolom, rekla sam mu sve najgore i mislim sve najgore... Što se tiče Davida, David i ja smo u prošloj sezoni bili na krvi i nož. Možda si bila tada na k*rcu tog oženjenog čoveka, pa nisi stigla da ispratiš. Ti sve kriješ, kao zmija noge" dodala je Zorica i odgovorila na pitanje.

Kurir.rs / M.M.

