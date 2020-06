ANABELA ZAPRETILA LUNI DA VIŠE NEĆE VIDETI BLANKICU! Prolazi pored mene kao da sam stub! NEĆU DA BUDEM OTPADAK!

Čini se da su Luna i Anabela donekle sredile odnos, ali njihov odnos daleko je od onoga što smo imali priliku ranije da vidimo.

Anabela veoma pati zbog toga i trudi se da održava kontakt sa Lunom.

"Šta planiraš da uradiš nakon izlaska iz "Zadruge" kako bi popravila odnos sa Lunom", glasilo je pitanje.

"Mi smo pokušale da ostvarimo normalan kontakt, ali teško. Naš odnos dolazi pod pritisak, ona ne može da shvati moja osećanja, ja je razumem, ona je u društvu ljudi koji su je podržali u tome na početku, misli da sam ja došla da je uništim. Sve bih dala da niko ne mrzi moju Lunu, ja sam radila na tome 24 godine, da joj se svi dive. Mi nikada nećemo moći da ostvarimo normalan odnos ovde u "Zadruzi", uvek se vratimo na to što mene boli, a ona to ne može da razume. Ona to razume samo kad smo same. Tako je sinoć bilo, sinoć mi je rekla da je ponosna na mene... Meni ona nedostaje, pogotovo na ovom mestu. Nedostaje mi ćerka koju volim, ona prolazi pored mene kao pored stuba. Teško mi je. Odguruje me, udaljavamo se. Ja imam 45 godina, moja majka ima prava na osećanja. Mama, hvala ti što imaš osećanja. Luna će uvek imati otvorena vrata kod mene, ali neću da budem otpadak", govorila je Anabela i grcala u suzama.

Majka i ćerkasu se ranije posvađale i Anabela je rekla da Luna više nikada neće videti sestru Blankicu, jer joj ona neće oprostiti zbog ponašanja.

- Da li je tebi bilo lepo kada je on mene maltretirao? Ti nauči svog dečka da se ponaša prema tvojoj majci, pa ću ja da prestanem da se družim s Đedovićem. Do tada, izdaja za izdaju! Oko za oko, uplakano! Jesi rekla juče da si zadovoljila dečka? I to si priznala da si bila kod Gastoza. Ti si dozvolila svom dečku da ti uništi porodicu - rekla je Anabela.

- Da li je moguće da si potvrdila ono što on priča? Nemoj da budeš hejter, ti si moja majka! Budi divna majka, tako se i ponašaj! Ti me braniš od mog dečka, halo! - rekla je Luna.

- Sramota me je kako ti pričaš! Da li se ja foliram da sam ti bila divna majka? Nemoj da plačeš što više nećeš Blankicu da vidiš, jer ti možda više neće oprostiti - rekla je Anabela.

Kurir