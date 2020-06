IZGUBIO SAM PORODICU, NISAM DOBAR OTAC! Janjuš ne očekuje da će mu Ena oprostiti: Zaboravio sam kako mi izgleda ŽENA

Marko Janjušević Janjuš je pričao o svojoj porodici Eni i ćerki Kruni Janjušević, kao i preljubi koju je načinio s Majom Marinković.

"Borim se sa samim sobom. Razmišljam o bivšoj ženi, Kruni i mojima. Planovi su trenutno da završim ovo ovde, još koliko imamo, da se suočimo sa onim što sam uradio i da skupim snage da popričam sa svojima, da objasnim šta jeste, šta nije, a posle toga ne znam, nemam predstavu... Imao sam neke druge planove, sve planove koje sam imao više ih nemam" započeo je Janjušević.

"Janjuš, da li bi voleo da žena može da ti oprosti?" upitalo je Drvo.

"Ne može da mi oprosti, ovo je... Ja znam da ne može, svestan sam ja toga baš" rekao je Marko.

"Ali pitao sam te da li bi ti voleo?" upitalo je Drvo.

"Ne bih voleo zbog nje, voleo bih zato što... Ma ne znam ni sam, svestan sam grešaka, da li je to jače od mene, ne znam ni sam. Ne znam ni šta pričam, ni šta radim, u jednom trenutku je ovako, pa onako. Razmišljam i o Maji, i ona je u g*vnima... Zaboravio sam i kako ona (Ena) izgleda" pričao je Janjuš.

"Da li si pronašao sreću pored Maje?" glasilo je naredno pitanje.

"Pa, jedino ako ostanemo zajedno napolju, ja sam rekao već, ovo je rijaliti, ovakve stvari se dešavaju. Ja znam da ću po izlasku doživeti loše stvari, loše vreme me čeka, iskreno. Ne znam, ne mogu, nisam u glavi rasčistio sa svim drugim emocijama, da bi razmišljao o ovim, jednostavno je tako. Ne znam Drvo, nemam definiciju šta ja hoću. Mislim samo kako će Kruna i Ena da me pogledaju i šta će tu da budu, nije lako pomiriti se sa tim da više neću živeti sa njima, to me j*be i ne mogu da se opustim, bar nečemu to što imam sada. Drvo, izgubio sam porodicu, učinio sam ih najnesrećnijim trenutno. Evo da te pitam za savet, kako da izdržim ovo?" pričao je utučenu Janjuš.

"Janjuše, postoje mnogo gore stvari koje se ljudima dogode, moraš se izdići i izdržati u životu. Srce je najbolji savetnik" posavetovalo je Drvo Janjuša.

"Ja nisam dobar otac, ne znam da li me razumeš kada ti kažem, da ne znam šta hoću, trenutno ne znam" dodao je Janjuš.

