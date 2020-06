KUKA CEO DAN! MENI JE LAKŠE JER NEMAM MUŽA: Maja iznela detalje kod Drveta, Janjuš POLUDEO! Ovo ga je najviše ZABOLELO!

Maja Marinković ovog poslepodneva posetila je Rajski vrt kako bi sa Drvetom mudrosti porazgovarala o Marku Janjuševiću i svemu što im se ovih dana dešava.

"Ja sam iskrena sa njim i šta god da pričam, 100% je tako. On meni ne veruje zbog mojih godina i načina života, izlazaka i to. Kada su bila pitanja novinara, pitali su ga da li je prevario ženu. On nije hteo da odgovora, pa mislim da jeste. Mislim da je imao avanture, ali da se vraćao kući. On brine da li ću se ja vratiti bivšem dečku, da li će nestati emocije. Ja sebe vidim pored njega u budućnosti. Ja stojim iza svojih emocija i vidim tu neku njegovu nesigurnost u mene", iskrena je bila Marinkovićeva, pa dodala:

"Iskreno, Drvo, meni je dosta teško. Nekako nisam 100 posto sigurna u njega. Znam da me voli, ali toliko ne može da se nosi sa problemom. Mislim da kao muškarac treba da preuzme odgovornost, a ne da kuka po ceo dan i tako srozava i moje raspoloženje. Meni je lakše jer nemam muža i dete, ali i meni je teško zbog porodice. Volela bih da se čujem sa tatom."

Kasnije je Maja prepričavala Janjušu šta je pričala kod Drveta.

"Rekla sam da ti mene voliš, ali imaš odgovornost prema porodici zbog svega što si uradio. Rekla sam da osećaš neku nesigurnost, zbog svega što si imao godinama... Ali da ne treba da kukaš nego da budeš muško, kad si već napravio problem. Rekla sam i da čim nisi hteo da odgovoriš na to da li si prevario ženu, da si time potvrdio", rekla je Maja.

"A jesi li ti pitala njega (Drvo) da li je on prevario? Drvo i ti sve znate", besan je bio Marko.

