ČOLAK PROVEO NOĆ SA LUNOM I MARKOM! A onda priznao šta je sve pričao o rijaliti cimeru: Progutali knedlu KAD SU ČULI!

Bane Čolak prvi se oglasio na temu raspodele budžeta u noći rezervisanoj za izbor potrčka u Beloj kući "Zadruge". Međutim, ujedno se dogodilo i nešto čemu se nimalo nije nadao - bio je raskrinkan čim je ustao akonto onoga što je govorio za Marka Miljkovića.

"Jesam se bunio (kada je Karić delio budžete), rekao sam šta mi je zasmetalo, danas sam rekao sve. Stefan mi je dao najmanji budžet, ja sam očekivao da će više pričati o našem odnosu, nego o mom ponašanju u rijalitiju koje nema veze sa njim. Više puta me je posavetovao i bio u pravu", rekao je on.

Na pitanje voditelja da li mu je u oči priznao šta je pričao posle, izjavio je:

"Šta sam rekao, to sam rekao, to i mislim. Ja većinu stvari kažem i lice, sve sam mu rekao u oči. Zasmetalo mi je to, prošli put sam isto dobio najmanji budžet od Stefana. Ja sam se uvek vodio time kakvi su ljudi prema meni."

Međutim, kada je Mima ustala i rekla: "Šta si govorio za Marka Miljkovića u bradu" - to smo svi čuli, rekao je Bane:

"Ja sam samo jednu stvar rekao za Marka, u smislu, kad bih ja ovako radio, bio bi haos", istakao je Čolak, a Luni i Marku je bilo neprijatno, jer su sedeli sa njim i pričali pre emisije.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir