NOVI UDARAC ZA JANJUŠA! Kum Marko ne podržava njegovu aferu sa Majom, a onda progovorio o trudnoći i razvodu od Ene! ŠOK

Zabranjena veza bivšeg koğarkašaMarka Janjuševića Janjuša i starlete Maje Marinkoviću „Zadruzi 3“ svakog dana prepunaje novih detalja. Inače ova ljubavna priča naišla je na o sudu javnosti usled Janjuševe prevare.

U ispovesti Janjušev kum Marko otkriva sa kakvim će se posledicama bivši košarkaš suočiti po izlasku iz rijalitija, da li će njegova porodica prihvati Maju u koliko rezultati potvrde da je Marinkovićka trudna, da li će se Ena razvesti od njega, ali i otkriva stavove o Marku Miljkoviću, porodici Đogani i vezi Stefana Karića i Ivane Šopić.

foto: Printscreen

Poznavajući Janjuša, šta mislite da mu najteže pada tokom boravka u „Zadruzi“? Najteže mu pada to što njegova ćerka Kruna nije pored njega I što je veoma dugo nije video.

I kakav je Janjuš kada se zaljubi? Zbunjen kao u„Zadruzi“ ili se drugačije ponaša u spoljnom svetu?

Ja ga poznajem 10 godina i znam ga kao čoveka u ozbiljnoj vezi i braku, pa ne znam baš kakav je kada se zaljubi, to jest nisam imao priliku da vidim.

foto: screenshot Pink tv

Šta je to što nije funkcionisalo u braku Ene i Janjuša, te se on našao u situaciji da izjavi da mu žena sigurno neće oprostiti vezu sa Majom Marinković?

Ona je mnogo stabilnija i zrelija od njega, pa nikada sebi nije dozvoljavala propuste kakve je on sebi dozvolio. Ne mislim samo na „Zadrugu“. Ona je ta koja je unosila stabilnost u njihovoj veziibraku. Zato on to govori jer zna da ne postoji racionalno objašnjenje za njegove ispade u „Zadruzi“.

Kako komentarišete Majinu navalentnost i rešenost da, uprkos tome što je Marko oženjen, ne odustaje od namere da živi sa Janjušem po izlasku iz rijalitija?

Ne čude me ne poznataje u spoljnom svetu nije baš na najboljem glasu. On joj sam slučajno čuo veoma puno stvari, ali mnoge nisu pohvalne. Pošto nisam osoba koja pridaje značaj takvim pričama, ne razmišljam o njoj niti njenim namerama. Uspela je samo u nameri da postane tema. Koliko je to pohvalno za nju, neka ona sama razmisli.

Da li je Janjuš svestan šta čini javno?

Nije svestan šta radi niti sam očekivao da će se ovako ponašati. Javljali su mi se neki naši poznanici koji tvrde da je neprepoznatljiv i da se ponaša kao da je drogiran i da se pogubio.

Ena se ne oglašava za medije povodom muževljeve afere, da li smatrate da je njena odluka ispravna i da bi trebalo da i ona nakon svega pronade sreću van postojećeg braka?

- Mislim da je njena odluka jako mudra i zrela. Naravno da ima pravo na sreću i da je zaslužuje. S kim i na koji način, to ona najbolje zna i imaće moju potpunu podršku. Ne brinem za Enu ni najmanje.

Janjuša najviše brine kako će Kruna prihvatiti Maju. Da li je čudno što donosi tako drastične i ozbiljne odluke?

Ne bih da komentarišem kumicu i njen odnos sa tatom, ali ta opcija mi deluje nestvarno i nemoguće i ne bih komentarisao.

Da li je Janjuš inače neodlučan kada su u pitanju ljubavni odnosi i šta mislite da je njegov najveći strah?

foto: Printscreen/Youtube

Njegov najveći strah biće da stane pred svoju porodicu i ćerku.

Pretpostavimo hipotetički da njihova veza zaista opstane nakon rijalitija. Da li smatrate da bi njegova porodica prihvatila Maju kao njegovu novu ženu?

Ne znam da li bi je oni prihvatili, ali smatram da je realno da to urade kao što bi svaka porodica prihvatila izbor nekog člana porodice.

Da li mislite da će se Janjuš oženiti Majom?

Neće se oženiti sigurno. Pogotovo ne kada izađu napolje. Neka se pripremi za novo razočaranje, a neće biti prvi put da se kaje i traži oproštaj za loše odluke.

Kada bi vas pustili na pola sata u „Zadrugu“, šta biste rekli Janjušu povodom njegove veze sa Majom? Da je se kloni ili da nastavi tu priču?

Najviše na svetu bih voleo da ga vidim, pa makar i na pet minuta. To bi bilo sasvim dovoljno da mu sve bude jasno. Više nije važno da li će nastaviti tu priču. Šteta je već učinjena. Za njega bi svakako bilo dobro da stavi tačku na tu priču.

Da li smatrate da je ljubav između Stefana Karića I lvane Šopićprava? - Naravno da ne. To su deca. Prvo u glavi, a zatimi po godinama. Ivani Šopić to ne bi bila prva velika ljubav ovog meseca (smeh).

Postoji mogućnost da je Maja trudna sa Janjušem. Kako će to prihvatiti Janjuševa porodica?

To morate njih da pitate!

foto: Pritnscreen

Lunaje nezrela, a odnos Đoganijevih je patologije Odnos Anabele Atijas i Lune Đogani bio je jako buran. Koja je, prema vašem mišljenju, nekulturnija? - Luna je nezrela osoba, kao i njeni roditelji. Problem leži u tome što im je novac mnogo potreban. Njihov odnos spada u domen porodične patologije. foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Rijaliti

Kurir