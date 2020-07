MAJO, OVO JE BOLESNO! MOŽEMO LI DA ZAVRŠIMO? Janjuš na sve načine pokušava da raskine s LJUBAVNICOM, svi skočili! VIDEO

Zorica Marković je primetila kako tokom svađe Maja gleda u kameru, što je bila jedna od prozivki publike kada su Marinkovićevu nazvali "Pogled u kameru" i "Maja kadar".

Maja je u klipu tražila Janjušu da se zakune u svoje dete, a Lepi Mića ju je osudio. Janjuš je govorio Maji da manipuliše i da plače bez suza.

"Ovo se dešava 17. put. Ja nisam nijednom napravio scenu u životu, niti sam dao povoda ovim scenama. 50 puta sam popustio, svaki put sam ispao budala. Danas sam isto popustio, da bude normalno. Ne znam šta da radim, pogubljen sam totalno", govorio je Janjuš.

"U ovoj situaciji ima i ljubomore, ali me je provocirala nešto. Nisam kriv ni za šta", rekao je bivši košarkaš.

"Da, ja pravim scene, to je istina. Sinoć je bila tema jedan klip, ja sam mu ispod pokrivača to prokomentarisala, njemu se to nije dopalo. Ja znam da sam tiho pričala, da nije moglo da ode u etar. Onda je krenulo sve, kao i uvek, iz budalaština. Posle, kada sam se smirila, nastao je ceo haos kada mi je rekao: "Videćeš sutra". Muka mi je od toga što mi svaki put kad se posvađamo viče: "Kraj!", pravdala se Maja.

"Majo, da li možemo da završimo, ovo je bolesno više? Ispadam ja kriv u svim situacijama", pitao je Janjuš, a potom je skočila Zorica Marković koju je Janjušević odmah počeo da vređa.

