SVE ME PLAŠI: Janjuš ponovo primio Maju u krevet, a sad izneli ISTINU o odnosu! Ljubavnici nikad emotivniji! (VIDEO)

Marka Janjuševića Janjuša potreslo je pitanje u vezi odnosa sa ljubavnicom Majom Marinković i njihovom naglom ponovnom pomirenju.

"Prvo si rekao da ćeš se vratiti ženi, a onda si primio ljubavnicu u krevet, zanš li ti šta želiš?", glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

"Rekao sam to, to je bilo kad je ona ono izjavila, ja sam rekao onda da ću da je molim za oprost, onda je ona rekla da nije tako mislila, pa je plakala. Iskreno, ja kada sam govorio za Maju da nemam poverenje u nju, da sve to što sam ostavio zbog nje, kad ja kažem, zašto sam u nekim situacijama tako, skeptičan, to je moje nepoverenje, jer ona ima 24 godine i jednostavno da je ne zanimam u sekundi, ona može da ode, onda sam ja izvisio, to je neko moje mišljenje. U ovakvim situacijama kakve se dešavaju, sve to me plaši, ne bih mogao da trpim, mnogo stvari koje je ona uradila, ne bih mogao da trpim i sve te situacije koje se dešavaju, da ja nju menjam, to je teško. Nemam neko poverenje, jednostavno, ne znam, ja sma radio stvari da bih kupio neki mir", rekao je Janjuš.

"Mislim da je iskren, ovako treba uvek da govori, da bi ga ljudi razumeli. Ja znam da on nema poverenja u mene, jer sam ja mlada. Ali kad kaže da je neke stvari uradio, da bi imao mir, mislim da tu nije iskren", dodala je Maja.

"Svaki dan me plaši, ja mislim da je moja ćerka ljuta i to svaki dan. Matiran sam ovde u ovim situacijama", dodao je Janjušević.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir