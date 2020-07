SVAŠTA FALI DEVOJCI KAO ŠTO JE LUNA! Marko Miljković opleo po Đoganijevoj pa priznao: Ne mogu da joj ugađam!

U vezi Marka Miljkovića i Lune Đogani jedan od najvećih problema uvek je bio to što joj on ne pruža dovoljno pažnje, a sada je Miljković otvorio dušu i priznao kako se oseća kad se ona tako ponaša-

"Kad krene:“Ti mene ne voliš, ti meni ne pružaš pažnju“ meni nije dobro, meni kuva! A ja dao sve od sebe! Ja ne mogu, stvarno, ja generalno nisam neki romantik da joj ugađam specijalno nešto, to sam u startu rekao i objasnio... A onda kad krene tako, meni kuva i nije mi dobro, posvađamo se. Sve će to biti super kada izađemo, kada smo izašli posle „Zadruge 2“ sve je došlo u normalu, ali dok smo tamo... Svašta fali, pogotovo devojci kao što je Luna.", rekao je Maeko u emisjiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs / M.M.

Kurir