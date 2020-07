MENSUR NIJE ZARADIO NI DINARA OD RIJALITIJA: Priznao da iza OVOGA STOJI PREVARA, pa odbrusio Mini usred intervjua!

Mensur Ajdarpašić i Mina Vrbaški otvorili su dušu o svom odnosu, svađama i prepirkama koje su se dešavala u rijalitiju i istakli da su posle izlaska iz Zadruge nastavili dalje zajedno.

Mensur Ajdarpašić je istakao da su njegov brat i majka prihvatili Minu i da nikada nisu davali izjave vezano za celu situaciju među njima, te da se iza svega krije prevara i da se neko predstavljao kao oni i davao izjave.

"Najvažnije je da nema svađa, rasprava, da sam ja njemu sve oprostila. Moja mama nas podržava, biće tu, nema šta da se meša. Moj izbor je moj, a ona ga je prihvatila", rekla je Mina koja je počela da priča kako je došlo do toga da Mensurova porodica govori protiv nje, pa ju je Mensur prekinuo:

"Mina, o tome ću ja da govorim! Neko se predstavljao imenom moje majke i brata. Oni su govorili. Moji tvrde da neke stvari nikada nisu izgovorili. Imam i prepiske, to mogu da kažem. Majka me kritikovala zbog nečega što sam radio Mini i pitala me kako bi meni bilo da je njoj to neko radio. Ja se kajem, neću više to u životu uraditi."

Mensur je dodao da se kaje zbog svađa i haosa u rijalitiju.

"Život mi je prelep napolju, ponekad je težak. Kajem se, žao mi je što sam na nuli. Bitno je da sam ostao zdrav, a para će biti", kazao je Mensur.

