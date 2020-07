DAJTE MILJKOVIĆU NEKI POPUST ZA ŠERPE! Baš mu nije ostao dužan: Marko i Mensur REŽALI JEDAN NA DRUGOG! Pale i ŠOK-UVREDE

Marko Miljković i Mensur Ajdarpašić poveli su rat i van rijalitija, komentarišući pojedine situacije iz Bele kuće "Zadruge 3" odakle su izašli kao drugoplasirani i trećeplasirani takmičar.

"Bilo je interesantnijih svađica od ove... Ja znam šta radim, ali to znači da moj cilj nije bio Mensur. Generalno znam šta radim u rijalitiju i retko kad izgubim pojam o kamerama. Sa mnogima sam igrao igre. Oseti se energija. Ja apsolutno ne gledam ko ima kakvu podršku. 66 odsto je Mensur meni pozitivac, bio mi je interesantan u njegovim šalama. Ali ima i tu negativnu energiju. Ja sa pokušavao dosta puta da priđem Mensuru, da mu objasnim kakva je Mina, ali je on bio u grču i mislio je da ja pokušavam da ga izmanipulišem. Ima malo k*rčeviti stav", rekao je Marko, te povukao svaku Mensurovu "žicu".

"Marko ne voli ljude kojima ne može da manipuliše..." dobacio je Mensur.

"Ja sam isto k*rčevit, ali to nosim, ne plačem i ne kukam, nemojte mene", nastavio je u "Zadruga, narod pita" Marko.

"To je emocija kad plačeš, ja se ne stidim, budi žustar, slušam te mesecima", dodao je Mensur.

"Ja sam smirivao svoju devojku, jer smo na televiziji. Pokidao sam kameru da ne bismo imali taj krupan kadar. Nisam dozvoljavao ljudima, kad mi dođe neko ovde, ne pričam sa njim, imam tu manu iz detinjstva. Marko Miljović nije pobedio jer nije želeo da pobedi, nije mi to bila glavna motivacija. Ja sam slavio pobedu, ali nisam rekao čija pobeda, nisi me pitala - naveo je Marko. Mensur je započeo naš konflikt, kad smo kupivali cigarete Ermini, on je počeo da grabi hranu. To je bila prva lopta, ja nikad ne reagujem na prvu loptu, drugi put si napravio problem kad smo dobili nagradu", objašnjavao je Miljković.

"Da li je moguće da padaš na forice oko nagrade?!" pitao je Mensur.

"Zamisli da ja tamo otimam mesecima, ti si mi dva puta oteo", odbrusio je Marko.

"Ti si video da ja mogu da dostignem tvoj nivo, dokle si ti stigao. Ti si meni prišao ljudski, pozdravio si se ok i bio si korektan", naveo je Ajdarpašić.

"Ja sam pokušavao da spuštam loptu između tebe i Mine, branio sam da ne udariš Erminu", tvrdioje Marko.

"Nisi mogao da manipulišeš mnome, hteo si da mi uđeš u mozak, da probaš da upravljaš sa mnom, a možda si video napolju da ne možeš tako sa mnom kao sa ostalima. Ja nisam imao netrpeljivost prema tebi i nisam ni znao kako šta tamo funkcioniše, niti sam se takmičio, išlo je sve svojim tokom. Ti se godinama takmičiš, ja ti čestitam na drugom mestu. Kad ti je Luna ušla ti si počeo taj stav", istakao je Mensur.

"Kad je Luna ušla ja sam izljubomorisao na tebe i ti si izljubomorisao kad sam ja ušao. Ali to nije bila ljubomora, to je Lunina namera da mene provocira preko tebe. Ja sam osetio potrebu da te ponižavam jer nemaš potencijal da budeš lider, nemaš potencijala da budeš lider jer plačeš, lideri ne plaču", siguran je Miljković bio.

"Ja plačem, a ti ne plačeš jer se bojiš... Dajte mu neki popust za šerpe", udario je tada Mensur komentarom.

"Dođe ti Tomović, a ti u ćošak, dođe Janjuš, a ti odeš u garderober. Nemoj da koristiš agresiju, nego mozak", nije mu ostao dužan Marko.

"Ja za šest meseci treće mesto, a ti godinama tu i ništa. Ti nisi znao da ti je Iva toliki problem, mislio si da sam ja i Anabela. Ne znam da li da te moja podrška malo pogura, da pobediš", izjavio je Ajdarpašić.

"Šta si ti, manekenčić i hostesa?!" odbrusio je opet Miljković, baš kao što ga je upitao i svojevremeno za crnim stolom.

