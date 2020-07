JEO JE ISPOD STOLA, OTAC GA TUKAO! Tin je sa 17 godina ušao u RIJALITI, a danas uživa u LUKSUZU, a evo šta studira! ŠOK

Kontroverzan, bahat, umišljen bez razloga. Mnogo epiteta veže se za ovog realiti najmlađe balkanske realiti zvezde.

Tin Mlivić je sa 17 godina postao učesnk riijalitija "Anno" i "Tri, dva, jedan - kuhinja!", a bio je i deo kontroverznih "Parova".

Iako je u srednjoškolskim danima najveća briga mladih završetak srednje škole i eventualno upis fakulteta, Tin je sa samo 17 godina ušao u svoj prvi realiti.

- Kroz moje odrastanje bilo mi je zanimljivo glumiti da sam na crvenom tepihu. Bilo je interesantno praviti se da me ljudi gledaju pa su se nekako dečji snovi i moja pojava na pravom mestu u pravo vreme poklopili.

- Imao sam 17 godina kada sam prvi put ušao u realiti i nisam se pokajao. Sve što sam hteo - dobio sam. Uvek mi je u glavi bilo kako da postignem život koji želim te je to bio jedan od načina, ne toliko jednostavan koliko brz, ali uspelo je. Dok su druga deca sedela u školi i učila, ja sam bio ispred kamera i zarađivao novac - započeo je Tin.

A da su realitiji najkontroverzniji televizijski formati, mogli smo se uveriti tokom svih ovih godina praćenja skandala pred malim ekranima.

Realiti je prikaz stvarnosti, spoj nespojivog. Ono što gledate su uglavnom najdublje, najteže i najgore naše osobine izazvane uslove u kojima se nalazimo - rekao je Tin, ali ipak nije hteo otkriti koliko je toga zapravo prirodno, a koliko iscenirano ispred kamera.

- Kada bih vam odgovorio na ovo pitanje, čarolija bi nestala. A isto tako svi znamo da učesnici realityja u jednom trenutku kao da "zaborave" da kamere postoje i da svi vide što rade te se u potpunosti prepuste niskim strastima koje takvi formati donose.

Tin je ispričao šta je najsramotnije što je učinio i da li bi išta od toga promenio:

- Najsramotnije? Nema toga. Svi imamo svoje dobre i loše strane. Ljudi su imali prilike gledati moje odrastanje pred kamerama, kao hiperaktivnog mladića prepunog ludih ideja. Ništa mi nije toliko strašno jer to je život. Ono što sam ja radio ispred kamera, ljudi su radili kod kuće i osuđivali. Meni je to bilo zabavno. Život je igra i ja se igram - rekao je bivši učesnik rijaliti "Parova".

Ovaj mladić zapravo vodi jedan potpuno drugačiji život, barem kada je posao u pitanju. Mnogi i dalje ne mogu njegovu ličnost povezati s medicinom koja je, verovali ili ne, njegova struka.

- Već godinu dana živim u Nemačkoj. Iskreno, imam osećaj kao da vodim dvostruki život i to me zabavlja. Mozžda zvuči čudno, ali i mi lijepi ljudi studiramo, učimo, radimo i ulažemo u svoje znanje. Medicina, pogotovo sve vezano za decu poput dečje onkologije, pedijatrije, jeste moja ljubav. Za mene je ulaganje u moj intelekt i u moje znanje jako važno - otkro je Tin.

- Sa 20 godina mi je bilo važno doći u klub i biti glavni, sediti u separeu i piti piće dok me svi gledaju i snimaju, a sada sa 22 godine me puno više uzbuđuje to da sedim s uspešnim i bogatim ljudima koji me slušaju dok pričam o poslu i uspesima. Na mom Instagramu ljudi vide samo lepe restorane, skupe hotele i dobru odeću, ali to je samo rezultat mog rada, neprospavanih noći, spašavanja života, učenja. Ljudi ne vide, ali u tome i je čarolija - rekao je on.

- Često me zovu u hrvatske i srpske realityje, ali tu postoji puno stvari koje se moraju ispuniti. Studiram, radim, gradim svoj vlastiti biznis kroz medicinu, ali nikad ne reci nikad - rekao je bivši učesnik "Parova".

Dok je boravio u rijalitijima, Tin je ispričao da nije imao baš bezbrižno detinjstvo.

"Moju priču niko nije znao do 17. godine. Svi su mislili da ja imam savršen život, a niko nije znao da sam odrastao bez roditelja. Odrastao sam sa bakom i dekom do svoje 7. godine! U međuvremenu sam shvatio ko su moji roditelji. Moja baka je tada rekla da ne može više da brine o meni i da moram kod roditelja. I ja sam otišao kod njih, prvo je sve bilo okej. Onda su rođeni moja braća i sestra koji su mene zlostavljali jer su loše živeli jer su se mama i tata drogirali. Pravili su decu zbog naknada koje su dobijali. Zlostavljali su me, jeo sam ispod stola, tata me je tukao", pričao je Tin, a dok je boravio u Parovima bio je u vezi sa učesnicom Marijanom Marković, ali nakon što je napustio rijalti ljubav nije potrajala.

Kurir.rs/RTL

Kurir