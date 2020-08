REKLA MI JE DA JE MANIPULATOR I DA NE MOŽE DA GLEDA LUNU! Zorica i Jelena zaratile na krv i nož, a u sve upleten i Marko

Jelena Pešić i Zorica Marković su odgledale video-prilog gde su komentarisale Marka Miljkovića, a onda su zaratile na krv i nož.

foto: Printscreen

"Ja sam bila u fazonu, kada smo imale svađu, sačekala me je u WC-u i rekla mi je da me voli, postoji klip gde ona meni kaže da me voli, i ja sam posle toga rekla da mislim da je nju život uvredio. Ja sam mislila da Zorica nije zaslužila da pravi sačekuše devojkama, a nju su devojke mnogo vređale tamo. Kad polazim od sebe, ja sam stvarno gotivila nju, volela sam da podelim sa njom, i ona sa mnom" rekla je Jelena.

"To je bilo u početku, ali onda je ona mene napala, jer sam ja nju provalila, počela si da foliraš" uzvratila je Zorica.

"Čuli smo na klipu da je ona rekla da se sviđam Marku Miljkoviću. Rekla mi je da je manipulator, da ne može da gleda Lunu" nastavila je Pešićeva.

"Samo sam te navlačila, provalio te ceo svet da si se navukla, ali te je dečko odj*bao! Ti si preksinoć ubeđivala devojku da su se oni igrali sa tobom! Kako te nije sramota?" tvrdila je Zorica.

"To si ti mene ubeđivala, ti si meni to pričala, ja sam tebe poslušala" uzvratila je Jelena

foto: Printscreen

