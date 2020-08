GOVORILA JE DA NIJE SREĆNA I DA JE GUŠIM: Bora izneo detalje raskida sa Milicom, oko ovoga su se POSVAĐALI!

Bora Santana obrazložio je zbog čega je raskinuo sa Milicom Kemez, pa i kako je do toga došlo.

Njih dvoje imali su turbulentan odnos još u rijalitiju, a nisu uspeli da ga izglade.

"Gledaću da budemo barem drugari, da ne gušimo jedno drugo, da se ne mučimo. Ima tu ljubavi dosta, ali se nismo poklopili, njena su očekivanja prevelika, ja ne mogu trenutno to da joj ispunim i da budem kakav ona želi. Ona me krivi za neke stvari, iz Zadruge, ne može da me promeni. Ona misli da je ljudi ne poštuju što mi je prešla preko toga. Nisam mogao da izdržim pritisak, mnogo je vređaju za mene. Ona se borila sa time, ali u nekoj svađi mi uvek prebaci, govori da nije srećna, da je gušim, pa sam rekao da je bolje da budemo drugari, da ne daj Bože, ne dođe do fizičkog kontakta ili velikih uvreda. Ima ona dosta problema i oko tog salona, ja sam imao porodičnih", rekao je Bora.

"Ubio si nekoga ko te je puno voleo. Ona treba da shvati da nije izgubila, već samo ti jer si je tako vređao. Očigledno se niste složili, meni je žao zbog vas. Preopterećen si medijskom pažnjom", rekla je Bori gledateljka.

"Nisam opterećen time da zovem, nešto kažem... Vi to pričate iz vašeg ugla, ali slično mi je rekla Milica. Nisam u tom fazonu, a kada dobijem posao, naravno da ću dati svoj maksimum", dodao je Santana u "Narod pita".

