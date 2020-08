MILOJKO NAPUSTIO RIJALITI, A MILIJANA OSTALA U SUZAMA: Božić obećao ženi da će joj OVO PLATITI!

Milojko Božić izašao je iz rijalitija, a njegova žena Milijana je sve vreme plakala, ali kako je objasnila ne zbog njega.

"Plakala sam zbog sebe, htela sam da izađem pre njega. Nadam se da će mi ostaviti kirije da ih pokupim", rekla je Milijana.

Milojko je ostavio sve svoje stvari da ih Milijana ponese kada izađe i ona je potvrdila da će to uraditi, i da joj je drago što je Milojko bio smiren i što je rekao da može da se vrati sa njihovim vozačem kući, a da će on sve to da plati.

"Ozbiljno je sa mnom igrao rijaliti", rekla je Milijana, kao da je zaboravila na scene koje je priređivala Milojku.

